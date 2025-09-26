'लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ चुनावी ड्रामा, 1.4 करोड़ में से 90% महिलाएं ठगी गईं', AAP का निशाना

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने गुरुवार को बीजेपी सरकार द्वारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की एप लॉन्च को लेकर सीएम पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे महिलाओं के साथ “सबसे बड़ा राजनीतिक छल” करार दिया. उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह ने पंचकूला में इस योजना और मोबाइल एप का शुभारंभ तो कर दिया, लेकिन यह लॉन्च असल में चुनावी धोखे की शुरुआत है.

'मुश्किल से 10-12 प्रतिशत महिलाओं तक ही पहुंचेगा लाभ'

ढांडा ने कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बड़े मंचों से वादा किया था कि हरियाणा की हर महिला को ₹2100 प्रति माह दिया जाएगा. लेकिन अब जब योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है, तो बीजेपी ने अपने ही वादों से पलटते हुए उसे शर्तों और पाबंदियों में जकड़ दिया है. हरियाणा में लगभग 1.4 करोड़ महिलाएं रहती हैं, लेकिन इस योजना का लाभ मुश्किल से 10-12 प्रतिशत महिलाओं तक ही पहुंचेगा. बाकी करोड़ों महिलाओं के हाथ खाली रह जाएंगे.

'महिलाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़'

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने “लाडो लक्ष्मी” के नाम पर महिलाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आय की सीमा में फंसा दिया गया, युवतियों और छात्राओं को उम्र के नाम पर बाहर कर दिया गया, और बुजुर्ग एवं विधवा महिलाओं को योजनाओं के टकराव के बहाने दरकिनार कर दिया गया. यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय उन्हें “शर्तों के पिंजरे” में बंद करने का राजनीतिक प्रयास है.

'महिलाओं को भ्रमित करने का उपकरण'

ढांडा ने कहा कि यह कोई कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले महिलाओं को भ्रमित करने का उपकरण है. बीजेपी जानती है कि जनता अब उसके झूठे दावों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वह योजनाओं को आधा-अधूरा रखकर प्रचार के ज़रिए लाभ उठाना चाहती है. उन्होंने कहा कि महिलाओं से किए गए वादे को बीजेपी ने तोड़ दिया है और अब केवल मोबाइल एप लॉन्च और फोटो सेशन के ज़रिए अपनी नाकामी को ढकने की कोशिश कर रही है.

'महिलाओं के अधिकारों और उम्मीदों के साथ विश्वासघात'

आम आदमी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया है. हरियाणा की महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उन्हें केवल छल, झूठ और धोखा ही मिल रहा है. जनता अब यह सब समझ चुकी है और आने वाले समय बीजेपी को इसका करारा जवाब देगी.