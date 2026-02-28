हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पानीपत से जींद तक फोरलेन होगा असंध रोड, मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने किया शिलान्यास, कितना आएगा खर्च

पानीपत से जींद तक फोरलेन होगा असंध रोड, मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने किया शिलान्यास, कितना आएगा खर्च

Panipat News: हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत से जींद रोड को फोर लेन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 184.44 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Updated at : 28 Feb 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार की कोशिशों से पानीपत को बड़ी सौगात मिली है. मंत्री ने शनिवार (28 फरवरी) को असंध रोड पर शौदापुर गांव में नौहरा मोड़ पर पानीपत से दरियापुर मोड़ तक चौड़ीकरण कार्य का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया.

मंत्री ने बताया सीआरआईएफ (CRIF) स्कीम के तहत पानीपत से सफीदों से जींद रोड राजकीय मार्ग 14 को फोर लेन और सुदृढ़ीकरण करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 184.44 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, जिसमें से पानीपत के लिए 86.96 करोड़ रुपए मिलेंगे. पानीपत के तहत 2.35 से 24 किलोमीटर का दायरा आता है.

हरियाणा वासियों के लिए शानदार रहेगा बजट- पंवार

वहीं, उन्होंने 2 मार्च को पेश होने वाले बजट को लेकर कहा, ''हरियाणा वासियों के लिए बजट शानदार रहेगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर वह कोशिश कर रही है जिससे आम लोगों को फायदा मिल सके.'' किसान निधि को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह किसानों के लिए शुरू की थी जिसमें किसानों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं. जिसकी समीक्षा समय-समय पर होती रहती है.

केजरीवाल को बरी किए जाने पर क्या बोले पंवार?

वहीं, कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. जब उनसे पूछा गया कि केजरीवाल की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की शह पर सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है. इस पर मंत्री ने कहा, ''जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं. वह जिसकी भी जांच करना चाहे कर सकती है.'' 

उन्होंने आगे कहा कि कानून की एक प्रक्रिया है और न्यायालय सर्वोपरि है. वह किसी को दंडित भी कर सकती है और किसी को राहत भी दे सकती है. जबकि सीबीआई एक जांच एजेंसी है.'' वंदे मातरम के सवाल को लेकर मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा, ''देश का हर नागरिक वंदे मातरम को सलाम करता है और यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है.

Published at : 28 Feb 2026 08:15 PM (IST)
Panipat Krishan Lal Panwar HARYANA NEWS
