करनाल पुलिस की सीआईए थ्री शाखा ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए शातिर आरोपी के खिलाफ 60 के करीब अलग-अलग मामले दर्ज हैं. जिनमें हत्या, चोरी समेत स्नेचिंग जैसे मामले हैं. पकड़े गए आरोपी ने बीते दिनों करनाल में साड़ियों की दुकान से 17 लाख रुपए की साड़ियों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है. आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी. डीएसपी राजीव ने प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी.

करनाल डीएसपी राजीव कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2-3 मार्च की रात को नेताजी सुभाष मार्केट करनाल में साड़ियों की दुकान से 17 लाख रुपए की साड़ियों की चोरी हुई थी. जिसकी जांच पुलिस कप्तान ने सीआईए थ्री शाखा को सौपी थी. मामले में सीआईए थ्री की टीम ने अर्जुन शर्मा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी से चोरी किया हुआ सारा माल बरामद कर लिया गया है. इसके साथ ही आरोपी ने एक कार भी वारदात में इस्तेमाल की थी, जिस बरामद करना अभी बाकी है. आरोपी पुलिस रिमांड पर चल रहा है और कार बरामद होते ही उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा.

आरोपी पर चोरी के 60 के करीब मामले दर्ज

डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ 60 के करीब मामले दर्ज है. जो अलग-अलग प्रकार के मामले हैं. इनमें मुख्य रूप से कार चोरी व अन्य प्रकार की चोरी के मामले ही दर्ज हैं. वहीं इनमें एक मर्डर और कुछ स्नेचिंग के मामले भी शामिल है. डीएसपी ने बताया बहुत छोटी उम्र में आरोपी ने चोरी करना शुरू कर दिया था. लगभग 52 साल की उम्र होने के बाद भी लगातार आरोपी चोरियां करता आ रहा है. उन्होंने बताया कि पकड़ा गया आरोपी एक बार जहां चोरी करता है उसके बाद वह एरिया चेंज कर देता था. फिर वे दूसरे शहर और दूसरे जिलों में चोरी करता था.

अंबाला में किराए की दुकान में रखा था चोरी का सामान

डीएसपी ने कहा कि पकड़ा गया आरोपी 17 लाख रुपए की साड़ियों की चोरी करके अंबाला में लेकर गया था. वहां पर इसने एक किराए की दुकान भी ली हुई थी, जिसमें वे चोरी का समान लाकर रखता था. अंबाला में ही चोर, चोरी का सामान दुकान में रखकर पंजाब की ओर निकल गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच की जा रही है. डीएसपी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी पहले राखी किया करता था, उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था. फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से कार बरामद करेगी, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. जहां से कोर्ट द्वारा आरोपी को न्याय की हिरासत में जेल भेजा जाएगा.