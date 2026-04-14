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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाKarnal News: विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जांच जारी

Karnal News: विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जांच जारी

Karnal News In Hindi: करनाल में विवाहिता कविता की ससुराल में संदिग्ध मौत हो गई. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है.

By : मुकुल सतीजा, करनाल | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 02:15 PM (IST)
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हरियाणा के करनाल स्थित शिव कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका कविता का शव ससुराल में मिला, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि पड़ोसियों का कहना है कि महिला की तबीयत अक्सर खराब रहती थी.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. कविता की शादी तीन साल पहले हुई थी और अब यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना मिलने के बाद करनाल रामनगर थाना प्रभारी महावीर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि डायल 112 की टीम द्वारा हमें मामले की जानकारी प्राप्त हुई थी. जिसके बाद यहां मौके पर एफएसएल की टीम के साथ पहुंचे है, परिवार के लोग सुसराल पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं. जिस पर उन्होंने कहा कमर पर कुछ निशान मिले हैं पोस्टमार्टम करवाकर उसके बारे में पता चल जाएगा.

वही, मामले में पड़ोस में रहने वाले लोगों ने मामले की जानकारी देते हुए कहा लड़की की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन्होंने कहा कि गिरने से लड़की की मौत नहीं हुई है. हमने खुद देखा है उसे अस्पताल लेकर हमारे सामने गए हैं.

लड़के पक्ष पर विवाहिता के परिवार ने लगाया आरोप

विवाहित के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि लड़के पक्ष के लोगों ने तो हमें बेटी की मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, किसी और ने हमें फोन करके जानकारी दी थी. जिसके बाद हम यहां पहुंचे है. उन्होंने कहा कि पहले उनकी बेटी की तबीयत खराब रहती थी अब बिल्कुल ठीक थी. दो बच्चे भी हो गए थे. उन्होंने कहा हम चाहते हैं मामले की जांच हो और हमें इंसाफ मिले.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का चलेगा पता

फिलहाल विवाहित की मौत किस तरह से हुई उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. विवाहित घर में मृत अवस्था में मिली है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था. कल भी पड़ोस के लोगों ने अस्पताल ले जाते हुए देखा था विवाहित की तबीयत ठीक नहीं थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा.

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About the author मुकुल सतीजा, करनाल

मुकुल सतीजा हरियाणा के करनाल की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुलाई 2024 से जुड़े हैं. राजनीतिक, अपराध और सामाजिक खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Police Karnal News MURDER CRIME HARYANA NEWS
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