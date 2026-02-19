हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाकरनाल में 53 हजार डॉलर को लेकर NRI के घर और सैलून पर फायरिंग, CIA ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार

करनाल में 53 हजार डॉलर को लेकर NRI के घर और सैलून पर फायरिंग, CIA ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार

Haryana News: करनाल में NRI के घर और नीचे बने सैलून पर 3 हजार अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 49 लाख रुपये भुगतान ना करने को लेकर फायरिंग हुई. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया है.

By : मुकुल सतीजा, करनाल | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 19 Feb 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के करनाल के फुसगढ़ गांव में NRI के घर और नीचे बने सैलून पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि ये हमला 53 हजार अमेरिकी डॉलर के लेनदेन को लेकर किया गया था. मामले में एक आरोपी को चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. 

53 हजार अमेरिकी डॉलर ना देने पर बदमाशों ने चलाई गोलियां

करनाल में 3 फरवरी की रात फुसगढ़ गांव में यह वारदात हुई थी, उस समय घर की पहली मंजिल पर एनआरआइ बलकार की मां और उसकी पत्नी सो रही थी. तभी मकान के नीचे किराए पर चल रहे एक सैलून पर रात के अंधेरे में बदमाशों ने निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ शुरू कर दी और तीन से चार गोलियां भी चलाई. गोलियों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया और वारदात के बाद से आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया है.

जांच में सामने आया कि बलकार लाठर अमेरिका में रहता है और उसका साला संदीप भी वहीं रहता है. संदीप को अंबाला निवासी गुरदास के करीब 53 हजार अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 49 लाख रुपये देने थे. गुरदास भी अमेरिका में ही रहता है. रुपयों को लेकर दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई लेकिन भुगतान नहीं हो पाया, जिस रंजी को लेकर उसके जीजा बलकार के घर पर फायरिंग करवाई गई थी.

बदले की नीयत से नकाबपोश युवकों ने सैलून और घर पर की फायरिंग 

पुलिस के मुताबिक रुपयों का लेनदेन न सुलझने पर गुरदास के भाई गुरशेर ने बदले की नीयत से यह कदम उठाया. उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर 3 फरवरी 2026 की रात बलकार के फुसगढ़ स्थित घर पर फायरिंग की. वारदात से पहले गुरशेर ने इलाके की रेकी की थी और फिर योजना के तहत हमला किया था. डीएसपी राजीव कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया 3 फरवरी की रात को दो नकाबपोश युवकों ने आकर एक सैलून और घर पर फायरिंग की थी. मामले में सीआइए की टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था. जिनमे एक का नाम गुरु शेर जो अंबाला एरिया का रहने वाला है. दूसरा व्यक्ति जसबीर जो पटियाला का रहने वाला है. 

डीएसपी ने मामले में बताया कि पांच लोगों के नाम सामने आ रहे हैं. जिनमें एक गुरदास जो अमेरिका में है. गुरदास का भाई गुरु शेर जिसे गिरफ्तार किया गया, उसके साथ एक शूटर को भी गिरफ्तार किया गया है. वहीं बाकी शूटर गुरदास समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी इसमें बाकी है. जिसको लेकर सीआईए की टीम मामले की जांच कर रही है.

और पढ़ें

About the author मुकुल सतीजा, करनाल

मुकुल सतीजा हरियाणा के करनाल की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुलाई 2024 से जुड़े हैं. राजनीतिक, अपराध और सामाजिक खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read
Published at : 19 Feb 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Karnal News HARYANA NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
करनाल में 53 हजार डॉलर को लेकर NRI के घर और सैलून पर फायरिंग, CIA ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार
करनाल में 53 हजार डॉलर को लेकर NRI के घर और सैलून पर फायरिंग, CIA ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार
हरियाणा
गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात! पति ने ही रची गर्भवती पत्नी की हत्या की साजिश, दम घोंटकर ले ली जान
गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात! पति ने ही रची गर्भवती पत्नी की हत्या की साजिश, दम घोंटकर ले ली जान
हरियाणा
झज्जर: चरित्र के शक में CA पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या, लूट का ड्रामा रचा, गिरफ्तार
झज्जर: चरित्र के शक में CA पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या, लूट का ड्रामा रचा, गिरफ्तार
हरियाणा
करनाल: धान घोटाले में पूर्व DFSC समेत 4 अफसर गिरफ्तार, फर्जी गेट पास का खेल उजागर
करनाल: धान घोटाले में पूर्व DFSC समेत 4 अफसर गिरफ्तार, फर्जी गेट पास का खेल उजागर
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पूरा दिन मुफ्त सामान बांटोगे तो...', सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार, नोटिस जारी
'पूरा दिन मुफ्त सामान बांटोगे तो...', सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार, नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
ओटीटी
Assi Review: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
अस्सी रिव्यू: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget