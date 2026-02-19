करनाल में 53 हजार डॉलर को लेकर NRI के घर और सैलून पर फायरिंग, CIA ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार

हरियाणा के करनाल के फुसगढ़ गांव में NRI के घर और नीचे बने सैलून पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि ये हमला 53 हजार अमेरिकी डॉलर के लेनदेन को लेकर किया गया था. मामले में एक आरोपी को चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

53 हजार अमेरिकी डॉलर ना देने पर बदमाशों ने चलाई गोलियां

करनाल में 3 फरवरी की रात फुसगढ़ गांव में यह वारदात हुई थी, उस समय घर की पहली मंजिल पर एनआरआइ बलकार की मां और उसकी पत्नी सो रही थी. तभी मकान के नीचे किराए पर चल रहे एक सैलून पर रात के अंधेरे में बदमाशों ने निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ शुरू कर दी और तीन से चार गोलियां भी चलाई. गोलियों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया और वारदात के बाद से आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया है.

जांच में सामने आया कि बलकार लाठर अमेरिका में रहता है और उसका साला संदीप भी वहीं रहता है. संदीप को अंबाला निवासी गुरदास के करीब 53 हजार अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 49 लाख रुपये देने थे. गुरदास भी अमेरिका में ही रहता है. रुपयों को लेकर दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई लेकिन भुगतान नहीं हो पाया, जिस रंजी को लेकर उसके जीजा बलकार के घर पर फायरिंग करवाई गई थी.

बदले की नीयत से नकाबपोश युवकों ने सैलून और घर पर की फायरिंग

पुलिस के मुताबिक रुपयों का लेनदेन न सुलझने पर गुरदास के भाई गुरशेर ने बदले की नीयत से यह कदम उठाया. उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर 3 फरवरी 2026 की रात बलकार के फुसगढ़ स्थित घर पर फायरिंग की. वारदात से पहले गुरशेर ने इलाके की रेकी की थी और फिर योजना के तहत हमला किया था. डीएसपी राजीव कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया 3 फरवरी की रात को दो नकाबपोश युवकों ने आकर एक सैलून और घर पर फायरिंग की थी. मामले में सीआइए की टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था. जिनमे एक का नाम गुरु शेर जो अंबाला एरिया का रहने वाला है. दूसरा व्यक्ति जसबीर जो पटियाला का रहने वाला है.

डीएसपी ने मामले में बताया कि पांच लोगों के नाम सामने आ रहे हैं. जिनमें एक गुरदास जो अमेरिका में है. गुरदास का भाई गुरु शेर जिसे गिरफ्तार किया गया, उसके साथ एक शूटर को भी गिरफ्तार किया गया है. वहीं बाकी शूटर गुरदास समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी इसमें बाकी है. जिसको लेकर सीआईए की टीम मामले की जांच कर रही है.