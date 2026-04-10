हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाKarnal News: मोहम्मद इसराइल-मोहम्मद इलियास की CM से मुलाकात पर हुड्डा बोले, 'जब क्रॉस वोटिंग...'

Karnal News: मोहम्मद इसराइल-मोहम्मद इलियास की CM से मुलाकात पर हुड्डा बोले, 'जब क्रॉस वोटिंग...'

Haryana Politics: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर किसानों की अनदेखी और मंडियों में अव्यवस्था का आरोप लगाया. उन्होंने गेहूं खरीद के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की.

By : मुकुल सतीजा, करनाल | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी और बिगड़ती व्यवस्था को लेकर चौतरफा हमला बोला है. करनाल की नई अनाज मंडी का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनने पहुंचे हुड्डा ने जहां मंडियों में फैली अव्यवस्था और किसानों पर थोपी जा रही शर्तों का कड़ा विरोध किया. वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को लेकर भी करारा तंज कसा.

मंडी में किसानों से सीधे संवाद करते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार का प्राथमिक कर्तव्य किसानों को सम्मान देना है, लेकिन मौजूदा हालात इसके बिल्कुल उलट हैं. उन्होंने गेहूं बिक्री के लिए अनिवार्य की गई 'बायोमेट्रिक प्रक्रिया' को तुरंत रद्द करने की मांग उठाई. हुड्डा ने साफ कहा कि पोर्टल रजिस्ट्रेशन, गेट पास, गारंटर, ट्रैक्टर नंबर और वेरिफिकेशन जैसी शर्तें किसानों के लिए सुविधा नहीं, बल्कि 'अनावश्यक बोझ' बन गई हैं.

उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश से मंडियों में बदहाली की शिकायतें आ रही हैं. इन उलझनों के कारण किसान कई-कई दिनों तक अपनी ही फसल बेचने के लिए इंतजार करने को मजबूर हैं. हुड्डा ने सरकार से मांग की कि गेहूं खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और खराब फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए.

'क्रॉस वोटिंग की है तो CM से मिलेंगे ही'

राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद इलियास की मुख्यमंत्री से मुलाकात के सवाल पर हुड्डा ने चुटकी ली. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जब क्रॉस वोटिंग की है, तो वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे ही." इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा शासनकाल में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं.

2014 से पहले नंबर वन था हरियाणा

हुड्डा ने प्रदेश की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए पुरानी उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जो हरियाणा कानून व्यवस्था, खेल-खिलाड़ियों, प्रति व्यक्ति आय और रोजगार (नौकरियां) देने में पूरे देश में नंबर एक पर था, आज वह हर मोर्चे पर पिछड़ रहा है. प्रदेश के किसान, मजदूर और व्यापारी जिस हरियाणा को ऊंचाई पर ले गए थे, आज वहां की कानून व्यवस्था और विकास की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है.

और पढ़ें

About the author मुकुल सतीजा, करनाल

मुकुल सतीजा हरियाणा के करनाल की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुलाई 2024 से जुड़े हैं. राजनीतिक, अपराध और सामाजिक खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 10 Apr 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Bhupinder Hooda Karnal News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Karnal News: मोहम्मद इसराइल-मोहम्मद इलियास की CM से मुलाकात पर हुड्डा बोले, 'जब क्रॉस वोटिंग...'
मोहम्मद इसराइल-मोहम्मद इलियास की CM से मुलाकात पर हुड्डा बोले, 'जब क्रॉस वोटिंग...'
हरियाणा
Sirsa News: NIT कुरुक्षेत्र में छात्र की संदिग्ध मौत, हॉस्टल के कमरे में मिला शव, आत्महत्या की आशंका
NIT कुरुक्षेत्र में छात्र की संदिग्ध मौत, हॉस्टल के कमरे में मिला शव, आत्महत्या की आशंका
हरियाणा
हरियाणा सरकार ने 2 IAS अधिकारियों को किया सस्पेंड, किस वजह से हुई कार्रवाई?
हरियाणा सरकार ने 2 IAS अधिकारियों को किया सस्पेंड, किस वजह से हुई कार्रवाई?
हरियाणा
Jhajjar News: 'बहुत समझाने की कोशिश की...', झज्जर में फाइनेंसर के हत्याकांड में रोहित गोदारा गैंग की एंट्री
'बहुत समझाने की कोशिश की...', झज्जर में फाइनेंसर के हत्याकांड में रोहित गोदारा गैंग की एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Dacoit: Ek Prem Katha Review: Anurag Kashyap की 'Dacoit', Adivi Sesh और Mrunal Thakur की Chemistry जीत लेगी दिल
Tamannaah Bhatia ने ‘धुरंधर से सबकी जली’ वाले सवाल पर गजब जवाब दिया
Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूएस-ईरान टॉक्स से पहले अमेरिका की चेतावनी, जेडी वेंस बोले- अबकी बार न चलना 'चाल'
यूएस-ईरान टॉक्स से पहले अमेरिका की चेतावनी, जेडी वेंस बोले- अबकी बार न चलना 'चाल'
बिहार
पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'शायद मोदी जी नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे, अगर ऐसा...'
पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'शायद मोदी जी नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे'
आईपीएल 2026
RCB के फिल साल्ट के नाम जीरो पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL में इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा
RCB के फिल साल्ट के नाम जीरो पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL में इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा
बॉलीवुड
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'आयुष शर्मा पर नहीं था पिता को भरोसा, सलमान खान के जीजा का अब छलका दर्द
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा का छलका दर्द
इंडिया
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
एग्रीकल्चर
एक साल में एक से चार मेमने और दूध भी ज्यादा, किसानों का तगड़ा फायदा कराएगी अविशान नस्ल की भेड़
एक साल में एक से चार मेमने और दूध भी ज्यादा, किसानों का तगड़ा फायदा कराएगी अविशान नस्ल की भेड़
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget