अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत

हरियाणा के करनाल से दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां अस्थियां लेकर जा रहे 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई. ये हादसा यूपी के मुजफ्फरनगर के पास हुआ. सभी लोग करनाल के गांव फरीदपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

दरअसल, परिवार के मुखिया का देहांत हुआ था तो पूरा परिवार उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए जा रहा था, जिसमें मृतक की दो बहनें, पत्नी, दो बच्चे, एक जीजा और एक ड्राइवर समेत कुल 7 लोग थे, जब गाड़ी उत्तर प्रदेश के तितावी के पास पहुंची तो एक खड़े ट्रक में गाड़ी घुस गई, टक्कर इतनी जोरदार थी, कि गाड़ी में जो 7 लोग सवार थे उनमें से 6 की मौत हो गई.

परिवार में पसरा मातम

वहीं मृतक की पत्नी, दो बहने, जीजा, एक बेटा और एक ड्राइवर की जान चली गई, वहीं एक बेटा गंभीर रूप से घायल है , जिसका इलाज चल रहा है. घटना के बाद से परिवार में मात पसरा हुआ है.

एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

हादसे के बाद इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, जिस परिवार पर पहले दुख था क्योंकि उनके परिवार के मुखिया चले गए थे, अब उस परिवार के 5 और सदस्य चले गए हैं और एक ड्राइवर भी. घर में मातम पसरा हुआ है.