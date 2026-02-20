कैथल: शराब ठेके पर कैश लेने आए युवक पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात

हरियाणा के कैथल में देर रात एक खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां जाखोली अड्डा स्थित शराब के ठेके पर दिनभर की सेल का कैश इकट्ठा करने आए दो युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

इस जानलेवा हमले में एक युवक को गोली लगी है, जिसने कार से भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई. यह पूरी खौफनाक घटना ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.

कार में बैठे युवकों पर बरसाईं गोलियां

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित अमित और उसका साथी राहुल रात के समय शराब के ठेके पर बिक्री की रकम (कैश) लेने पहुंचे थे. दोनों अपनी कार में ही बैठे थे, तभी वहां अचानक कुछ अज्ञात हमलावर आ धमके और उन्होंने कार को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई राउंड फायर झोंक दिए. अचानक हुई इस फायरिंग से ठेके के आसपास भगदड़ मच गई.

बदमाशों की गोलियों से बचने के लिए जैसे ही अमित कार से निकलकर भागा, हमलावरों ने उसका पीछा किया और दोबारा फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान एक गोली अमित की बाजू में जा लगी. लहूलुहान हालत में अमित किसी तरह वहां से भाग निकला और अपनी जान बचाई. आनन-फानन में उसे कैथल के नागरिक (सरकारी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है.

CCTV खंगाल रही पुलिस, पुरानी रंजिश का शक

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. जांच अधिकारी रणदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर वहां से गोलियों के खाली खोल (कारतूस) बरामद कर लिए हैं. फिलहाल पुलिस ठेके और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनके भागने के रूट का पता लगाया जा सके.

पुलिस इस जानलेवा हमले को पुरानी रंजिश या आपसी विवाद के एंगल से भी जोड़कर देख रही है. अज्ञात हमलावरों की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. जांच अधिकारी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.