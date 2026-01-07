जींद: 10 बेटियों के बाद महिला ने बेटे को जन्म दिया, पिता को बच्चियों का नाम तक याद नहीं!

दस बेटियां और आखिरकार एक बेटा. 19 साल से शादीशुदा एक महिला और उसके मज़दूर पति ने इस हफ्ते हरियाणा के एक अस्पताल में अपने 11वें बच्चे का स्वागत किया. मां की सेहत और परिवारों की किसी भी कीमत पर बेटा पाने की पुरानी चाहत को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. जींद जिले के उचाना कस्बे के ओजस हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम के डॉ. नरवीर श्योराण ने बताया कि यह एक हाई रिस्क डिलीवरी थी, लेकिन मां और बच्चा दोनों ठीक हैं.

37 साल की महिला को 3 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अगले दिन उन्होंने बेटे को जन्म दिया. डिलीवरी के अगले ही दिन वह पास के फतेहाबाद जिले में अपने गांव लौट गई. पिता संजय कुमार ने फोन पर बताया, "हम चाहते थे कि एक बेटा हो और मेरी कुछ बड़ी बेटियां भी भाई चाहती थीं."

सबसे बड़ी बेटी 12वीं क्लास में पढ़ती है

38 साल के संजय ने कहा, "यह मेरा ग्यारहवां बच्चा है. मेरी 10 बेटियां भी हैं." उन्होंने बताया कि वह मज़दूरी करते हैं. उनकी शादी 2007 में हुई थी और उनकी ज्यादातर बेटियां स्कूल जाती हैं. सबसे बड़ी बेटी 12वीं क्लास में पढ़ती है.

सजंय ने कहा, "अपनी कम कमाई में, मैं अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूं. जो कुछ भी हुआ वह भगवान की मर्ज़ी थी और मैं इससे खुश हूं." अपने परिवार पर सोशल मीडिया के ध्यान और पितृसत्तात्मक सोच के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है."

बेटियों के नाम तक याद नहीं!

पिता ने आगे कहा, "मुझे भी लगता है कि आजकल लड़कियां कुछ भी हासिल करने में सक्षम हैं और उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी काबिलियत साबित की है. वे सभी को गर्व महसूस करा रही हैं." एक वायरल वीडियो में संजय से उनकी 10 बेटियों के नाम बताने के लिए कहा गया, जिसमें वह कुछ बार अटक गए.

डॉ. श्योराण के अनुसार, जिनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी डॉ. संतोष ने सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की, मां को तीन यूनिट खून देना पड़ा. डॉक्टर ने फोन पर कहा, "आखिर में नॉर्मल डिलीवरी हुई और सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया."

हरियाणा का सेक्स रेशियो हमेशा से रहा चर्चा का विषय

बता दें, हरियाणा का सेक्स रेशियो लंबे समय से जांच के दायरे में रहा है. 2025 में इसमें काफी सुधार हुआ और यह 923:1000 हो गया, जो 2024 से 13 पॉइंट ज्यादा था, लेकिन 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं के नेशनल एवरेज से कम था.