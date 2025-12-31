एक्सप्लोरर
IPS अजय सिंघल बने हरियाणा के नए DGP, नए साल से पहले सैनी सरकार का बड़ा फैसला
Haryana New DGP Ajay Singhal: नए साल से पहले हरियाणा को नया डीजीपी मिल गया है. 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल को प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है.
हरियाणा में आईपीएस अजय सिंघल को नया डीजीपी बनाया गया है. कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह बुधवार (31 दिसंबर) को रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में अजय सिंघल को अब ये जिम्मेदारी दी गई है.
बता दें कि अजय सिंघल 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं और अभी विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा में DGP हैं.
