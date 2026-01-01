पानीपत: इनेलो जिला अध्यक्ष का भाई 5 दिनों से लापता, सीएम और गृहमंत्री से लगाई गुहार

हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी के भाई डॉक्टर जयदीप राठी का 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला. जयदीप राठी के न मिलने से परिवार परेशान है और जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी मीडिया के सामने भावुक नजर आए. उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व गृह मंत्री से गुहार लगाई है.

इनेलो जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी के भाई की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है. 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली. इस घटना से परिवार के सभी सदस्य सदमे में हैं. इस घटना पर शुक्रवार (2 जनवरी) को गंजबड गांव में सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इकट्ठा होंगे.

जिलाध्यक्ष ने पुलिस पर खड़े किए सवाल

जिलाध्यक्ष ने मामले को लेकर पानीपत पुलिस पर ही सवालिया निशान खड़े किए हैं. कुलदीप राठी का कहना है कि उन्होंने पुलिस को आरोपियों के नाम भी बताए हैं, जिन पर अपहरण का आरोप है. उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा जयदीप राठी का कोई भी सुराग नहीं लग पाना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है.

कुलदीप राठी ने कहा कि पुलिस बार-बार कह रही है कि उन्होंने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को उठाया है और आगे कोई ठोस लोकेशन नहीं मिल रही. कुलदीप राठी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों से अपील की है कि वह उनके पैतृक गांव गंजबड में इकट्ठा होंगे और जयदीप राठी की तलाश को लेकर सरकार व प्रशासन को चेताने का काम करेंगे.

कुलदीप राठी ने लगाया आरोप

कुलदीप राठी ने सेक्टर 13/17 प्रभारी पर भी आरोप लगाए हैं कि यह आरोपियों के साथ मिला हुआ है, जिसके चलते आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं. इनेलो जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से अपील की है कि उनके भाई को जल्द से जल्द तलाश कर परिवार के हवाले किया जाए. पुलिस लगातार इस मामले में जिलाध्यक्ष के भाई को ढूंढने के प्रयास में लगी हुई है.