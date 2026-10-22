Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: शराब पार्टी बनी खूनी, बचपन के दोस्त ने चाकू गोद की युवक की हत्या

पानीपत: शराब पार्टी बनी खूनी, बचपन के दोस्त ने चाकू गोद की युवक की हत्या

पानीपत में दशहरे के दिन शराब पार्टी के दौरान दो युवकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी जान ले ली है. ये दोनों बचपन के दोस्त बताए जा रहे हैं.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 22 Oct 2026 02:18 PM (IST)
Preferred Sources

पानीपत में दशहरे के दिन शराब पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया. इस दौरान नांगल खेड़ी निवासी राहुल मलिक (28) पर बचपन के दोस्त ने ही चाकू से हमला कर दिया. ताबड़तोड़ 7-8 वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई. 

सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल हालत में राहुल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. बुधवार को इलाज को दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों ने गांव के ही 4-5 युवकों पर हमले का आरोप लगाया है.

गुरुग्राम: चचेरा देवर ही निकला महिला का कातिल! पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

मामला क्या है?

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पार्टी गांव के बीच में बने एक ऑफिस में चल रही थी. वहीं, राहुल और आरोपी 50 लाख रुपए खर्च कर डंकी रूट से अमेरिका गए थे. पकड़े जाने पर दोनों को भारत डिपोर्ट कर दिया गया था.

मंगलवार को विजयदशमी के दिन विकास नगर और नांगल खेड़ी की सीमा पर स्थित एक ऑफिस में राहुल और उसके दोस्त शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर राहुल की अपने बचपन के दोस्त से कहासुनी हो गई.

विवाद बढ़ने पर मारा चाकू

देखते ही देखते राहुल का उससे विवाद बढ़ गया. आरोप है कि इसी दौरान राहुल को कुछ युवकों ने पकड़ लिया. इसके बाद बचपन के दोस्त ने राहुल पर ताबड़तोड़ वार किए. राहुल पर चाकू से हमले की सूचना मिलते ही परिजन उसे आनन-फानन में पानीपत के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे.

डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया. बुधवार को इलाज के दौरान राहुल ने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों का कहना है कि राहुल की शरीर पर चाकू के 7-8 शार्प कट मिले हैं. हमले के बाद से ही राहुल होश में नहीं आ सका.

परिजनों ने मामले पर क्या कहा?

परिजनों के अनुसार, राहुल मलिक और आरोपी बचपन के दोस्त थे. दोनों 2023 में अमेरिका गए थे. बताया जा रहा है कि अमेरिका जाने के लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च किए गए थे. हालांकि, दोनों को वहां से डिपोर्ट कर दिया गया था. परिजनों का आरोप है कि इसी बचपन के दोस्त ने उसकी हत्या की.

सेक्टर 29 थाना प्रभारी रोबिन का कहना है कि पुलिस को झगड़े की सूचना मिली थी. इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई. परिजनों ने अभी शिकायत नहीं दी है, शिकायत मिलते ही पुलिस कार्रवाई करेगी. मुख्य आरोपी गांव का ही बताया जा रहा है.

हिसार में बाबा रामपाल के आश्रम में फायरिंग का दावा, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

 

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
हिसार में बाबा रामपाल के आश्रम में फायरिंग का दावा, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी
हिसार में बाबा रामपाल के आश्रम में फायरिंग का दावा, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी
हरियाणा
गुरुग्राम: चचेरा देवर ही निकला महिला का कातिल! पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा
गुरुग्राम: चचेरा देवर ही निकला महिला का कातिल! पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा
हरियाणा
टाइगर श्रॉफ केस: शार्प शूटर की मां ने बताया क्यों अपराधी बना रेहान
टाइगर श्रॉफ केस: शार्प शूटर की मां ने बताया क्यों अपराधी बना रेहान
हरियाणा
टाइगर श्रॉफ केस: सोनीपत के रेहान की मौसी का बड़ा खुलासा, '15 दिन पहले...'
टाइगर श्रॉफ केस: सोनीपत के रेहान की मौसी का बड़ा खुलासा, '15 दिन पहले...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
इंडिया
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
क्रिकेट
Watch: बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
क्रिकेट
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
बिहार
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
इंडिया
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
शिक्षा
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget