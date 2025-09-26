Video: ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार बाप-बेटे, शख्स की टांग कुचली, बच्चा घायल, वीडियो वायरल

Haryana News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिता और बेटे को बुरी तरह कुचल दिया. हादसा काफी चौंका देने वाला था और दोनों को ही गंभीर चोटें आई है. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसने सभी के होश उड़ा दिए.

स्थानीय लोग व्यक्ति की मदद करने लगे

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रक पीछे से बाइक सवार व्यक्ति को जबरदस्त टक्कर मार देता है, जिसके चलते दोनों सड़क पर बुरी तरह गिर जाते हैं और ट्रक उन्हें कुचलता हुआ कुछ दूर आगे बढ़ जाता है. बच्चा अपने पापा की तरफ देखते हुए जोर-जोर से रोने लगता है.

⚠️ Sensitive Content



🚨Kurukshetra, Haryana – A speeding truck rammed into a bike from behind. The father’s leg was crushed and the son was also injured. The incident was captured on CCTV. pic.twitter.com/9zoF2ssAEy — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 26, 2025

इस दौरान ट्रक सवार व्यक्ति ट्रक से उतरता है और स्थानीय लोग भी व्यक्ति की मदद करने के लिए सामने आते हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि व्यक्ति का एक पैर ट्रक के नीचे आ जाता है, जिस कारण वह उठ नहीं पाता है.

हादसे में बच्चे को भी गंभीर चोटें आई

हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग ट्रक ड्राइवर पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. हादसे में बच्चे को भी गंभीर चोटें आई. गनीमत रही कि बच्चा ट्रक के नीचे आने से बाल-बाल बच गया.

अभी यह साफ नहीं हुआ है कि ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कोई केस दर्ज करवाया गया है या नहीं. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है. सड़क पर बड़े वाहनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे आगे कभी न हो पाए.