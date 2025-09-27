Video: टंकी फुल कराते ही भागा कार वाला, नोजल भी उखाड़ ले गया, सोनीपत का वीडियो वायरल
Viral Video: हरियाणा के सोनीपत में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए दो कार सवार युवक बिना पैसे दिए फरार हो गए और साथ ही पेट्रोल पंप की मशीन भी उखाड़ ले गए. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
Haryana News: हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहना से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां श्री बाला जी फिलिंग स्टेशन पर कार ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाने के बाद बिना पैसे दिए गाड़ी को लेकर फरार हो गया और साथ ही पंप की मशीन भी उखाड़ ले गया. इस घटना का वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
2600 रुपये का तेल भरते ही फरार हुए बदमाश
जानकारी के मुताबिक, एक कार सवार पेट्रोल पंप पर पहुंचा और उसने पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी से 2800 रुपये का पेट्रोल डालने को कहा, जिसके बाद कर्मचारी ने पेट्रोल डालना शुरू किया, लेकिन जैसे ही 2600 रुपये का तेल भर गया.
वैसे ही कार ड्राइवर ने अचानक कार स्टार्ट की और पेट्रोल पंप से फरार हो गया. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ड्राइवर पंप की मशीन भी उखाड़ ले गया. बताया जा रहा है कि कार में दो युवक सवार थे, जिन्होंने दिनदहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया.
पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बदमाशों का पीछा किया
पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो लोग भाग गए थे. पेट्रोल पंप के मालिकों का कहना है कि दिन पर दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है. लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं और बिना पैसे दिए भाग जाते हैं, जिसके कारण पेट्रोल पंप के मालिकों का भारी नुकसान हो रहा है. लोगों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है. पुलिस को इस समस्या पर गंभीर कदम उठाने चाहिए.
