महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर, 15 फरवरी 2026 को विवाह बंधन में बंधने के बाद IIT बाबा उर्फ अभय सिंह अपने अब हरियाणा पहुंचे हैं. वह पत्नी प्रीतिका के संग झज्जर जिले में अपने गांव पहुंचे, जहां उनके परिवार और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. गांव सासरौली में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ उनके विवाह की सभी रस्में निभाई गईं.

IIT बाबा ने निभाई 'संटा-संटी' की रस्म

गांव पहुंचने पर नव दंपती ने सबसे पहले मंदिर में परिवार के साथ पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान पारंपरिक 'संटा-संटी' की रस्म भी निभाई गई, जो ग्रामीण संस्कृति का अहम हिस्सा मानी जाती है. इसके बाद दोनों ने अपने माता-पिता और गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया. परिवार ने नई बहू प्रीतिका का पूरे विधि-विधान से स्वागत किया, जिससे घर का माहौल खुशी और उत्साह से भर गया है.

कर्नाटक की रहने वाली हैं प्रीतिका

अभय सिंह की शादी कर्नाटक की रहने वाली प्रीतिका के साथ हुई है. प्रीतिका इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं और पिछले एक साल से दोनों एक-दूसरे के संपर्क में थे. दोनों ने महाशिवरात्रि के दिन हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध अघंजर महादेव मंदिर में विधिवत विवाह किया. इसके बाद 19 फरवरी को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की, जिससे उनके रिश्ते को कानूनी मान्यता मिली.

झज्जर बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करते हैं पिता

अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह पेशे से वकील हैं और झज्जर बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करते हैं. परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते इस विवाह को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला. गांव सासरौली में आयोजित इस पारंपरिक कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भी अच्छी खासी भागीदारी रही. लोगों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की. अभय सिंह, जो अपनी अलग पहचान के चलते पहले ही चर्चा में रह चुके हैं, अब अपने इस नए जीवन की शुरुआत को लेकर भी सुर्खियों में हैं.