हरियाणा: फैमिली ID में मुस्लिम महिला का पति दिखाया हिंदू, अब बेटी की नौकरी पर भी संकट

हरियाण के करनाल जिले में मुस्लिम परिवार की महिला परेशान है क्योंकि उसके पति को फैमिली आईडी में हिंदू बना दिया गया है. पिछले कई सालों से परेशान महिला दफ्तरों के चक्कर काट रही है. अब सचिवालय पहुंचने पर महिला को आश्वासन मिला है और उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया गया है. अब एक महीने में समाधान होने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, महिला का कहना है पिछले लंबे समय से वह अपनी फैमिली आईडी को ठीक कराने के लिए कई चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है.

करनाल में फैमिली आईडी में गड़बड़ी के कारण एक बजुर्ग विधवा महिला का राशन बंद है और बेटी के नौकरी के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं. फैमिली आईडी में बुजुर्ग मुस्लिम महिला का पति हिंदू दिखा दिया गया है. 70 साल की मुस्लिम महिला के पति की मौत करीब 16 साल पहले हो चुकी है, लेकिन गलत एंट्री के कारण उसका राशन कार्ड काट दिया गया. मामला मीडिया में आया जिसके बाद महिला जिला सचिवालय में पहुृंची तो उसे आश्वासन दिया गया कि समस्या का समाधान किया जाएगा.

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क्या है पूरा मामला?

महिला ने बताया कि गलत नाम जुड़ने की वजह से उसका राशन कार्ड पहले ही कट गया. पहले वह सरकारी राशन से अपना घर चला रही थी, लेकिन अब उसे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, मामला करनाल के चांद सराए कॉलोनी का है. रहीसा नाम की बजुर्ग महिला ने बताया कि उसके पति नसीर का निधन करीब 16 साल पहले हो चुका है. इसके बावजूद उसकी फैमिली आईडी में रणधीर नाम के व्यक्ति को उसका पति दिखा दिया गया है. रहीसा का कहना है कि वह मुस्लिम है, जबकि रणधीर हिंदू है और वह इस व्यक्ति को जानती तक नहीं है. इस तरह की विभागीय लापरवाही के चलते अब उसे परेशानियां उठानी पड़ रही है.

कई दफ्तरों के चक्कर काट चुकी है महिला

बुजुर्ग महिला ने बताया कि वह इस गलती को ठीक करवाने के लिए कई दफ्तरों के चक्कर काट चुकी है. पहले वह एडीसी दफ्तर गई, जहां से उसे बिजली दफ्तर भेज दिया गया. वहां से अटल सेवा केंद्र भेजा गया, लेकिन किसी ने भी उसकी समस्या का समाधान नहीं किया. बेटी के नौकरी के नौकरी के फॉर्म भी रिजेक्ट हो रहे हैं. अब मामला प्रशासन के सज्ञांन में आया है. सोमवार (20 अप्रैल) को बुजुर्ग महिला फैमली आईडी ठीक कराने के लिए एडीसी कार्यालय पहुंची थी. यहां पर उसकी रिक्वेस्ट को डाल दिया गया है और एक महीने का समय दिया गया है.

हालांकि, अब देखने वाली बात यह होगी मामले में क्या कुछ निकाल कर आता है. ऑफ द रिकॉर्ड वहां बैठे कर्मचारियों ने बताया यह महिला किसी और की फैमिली आईडी में जुड़ी हुई है फिलहाल रिक्वेस्ट महिला की भेज दी गई है. अब महिला को अपने फैमिली आईडी के सही होने का इंतजार है.

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