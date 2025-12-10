हरियाणा: युवा कांग्रेस ने किया सीएम नायब सैनी के आवास का घेराव, पुलिस ने वाटर कैनन से रोका

एक ओर संसद में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा जारी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इसी क्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में हरियाणा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज (10 दिसंबर) कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के आवास का घेराव करने का प्रयास किया. यह विरोध प्रदर्शन कथित वोट चोरी और जनादेश की अनदेखी के खिलाफ आयोजित किया गया.

प्रदर्शन शुरू होते ही बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता 'वोट चोरी बंद करो' और 'लोकतंत्र बचाओ' जैसे नारे लगाते हुए सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे. युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें अब साफ दिखाई दे रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलकर सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवा शक्ति अब निर्णायक लड़ाई के लिए सड़क पर उतर चुकी है.

हरियाणा में अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी वोट चोरी की राजनीति

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि जनादेश छीनने वालों को युवा शक्ति का साफ संदेश है अब हिसाब होगा. हरियाणा में वोट चोरी की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी. मुख्यमंत्री आवास का घेराव आज सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि जन आंदोलन की शुरुआत है. उनके मुताबिक जनता की राय को नजरअंदाज कर बनाई गई सरकार को अब जनता का वास्तविक आक्रोश झेलना पड़ेगा.

हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम

वहीं, इस बड़े विरोध को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग लगाई और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया. हालांकि युवक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

पानी की तेज धार के बावजूद कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इसके चलते मौके पर तनाव बढ़ गया, हालांकि स्थिति नियंत्रण में रही. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए.

हरियाणा में बड़े स्तर पर होगा आंदोलन- उदय भानु चिब

इस विरोध से हरियाणा की राजनीति में हलचल मच गई है. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ शुरुआत है और अगर सरकार वोट चोरी के आरोपों पर जवाब नहीं देती, तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा. दूसरी ओर, सरकार ने इन आरोपों को राजनीतिक ड्रामा बताया है. वोट चोरी के मुद्दे पर यह घेराव आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को और गर्म करने वाला माना जा रहा है.

ये भी पढ़िए- DA Hike: बिहार में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर