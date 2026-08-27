Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा सत्र के पहले दिन राम मंदिर मामले पर बवाल, 6 कांग्रेस विधायक सस्पेंड

हरियाणा सत्र के पहले दिन राम मंदिर मामले पर बवाल, 6 कांग्रेस विधायक सस्पेंड

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने राम मंदिर, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विरोध किया. बवाल के बाद 6 MLA को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 27 Aug 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा विधानसभा सत्र का आज (गुरुवार, 27 अगस्त) को पहला दिन है. पहले दिन ही सदन में भारी बवाल हुआ जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कांग्रेस के 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया. इन विधायकों में इंदुराज नरवाल, बलराम दांगी, आदित्य सुरजेवाला, गोकुल सेतिया, विकास साहरण और शकुंतला खटक शामिल हैं.

स्पीकर ने कहा कि इन सदस्यों का आचरण आज सदन में अशोभनीय रहा न और इसके चलते इन्हें आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है. स्पीकर ने यह भी कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने इन विधायकों के खिलाफ दुर्व्यवहार और अनुचित आचरण की शिकायत पर प्रस्ताव दिया है. इसके चलते इन्हें आज की कार्यवाही से निलंबित किया जाता है.

यह भी पढ़ें: यमुनानगर में स्कूलों की यह हालत, न जाने के लिए रास्ता और न पढ़ाने के लिए शिक्षक

सदन के वेल में कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी

विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने आगे कहा कि उन्होंने जिन विधायकों को नेम किया है और जिन्हें आज की कार्यवाही से सस्पेंड किया है, वे बाहर जाएं. सस्पेंशन की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के कई विधायक स्पीकर की वेल में पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं.

काले कपड़े पहनकर आए कांग्रेस विधायक

दरअसल, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन, सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए कांग्रेस के विधायक विरोध दर्ज करवाकर पहुंचे. कांग्रेस विधायक हाई कोर्ट चौक से विधानसभा सचिवालय तक पैदल कूच करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा तक आए.

कांग्रेस के तमाम विधायक काले कपड़े पहनकर और हाथ में नारे लिखे तख्तियां लेकर विरोध दर्ज करवा रहे थे. इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने राम मंदिर में चंदा चोरी, दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, शिक्षा व्यवस्था में खामियों और हरियाणा से जुड़े हुए तमाम मुद्दे उठाए. वहीं, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में आए.

यह भी पढ़ें: पंचकूला: महिला की गला काटकर हत्या, डायरी में लिखा, 'मेरा पति...'

Published at : 27 Aug 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Congress BJP Haryana News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
हरियाणा सत्र के पहले दिन राम मंदिर मामले पर बवाल, 6 कांग्रेस विधायक सस्पेंड
हरियाणा सत्र के पहले दिन राम मंदिर मामले पर बवाल, 6 कांग्रेस विधायक सस्पेंड
हरियाणा
यमुनानगर में स्कूलों की यह हालत, न जाने के लिए रास्ता और न पढ़ाने के लिए शिक्षक
यमुनानगर में स्कूलों की यह हालत, न जाने के लिए रास्ता और न पढ़ाने के लिए शिक्षक
हरियाणा
पंचकूला: महिला की गला काटकर हत्या, डायरी में लिखा, 'मेरा पति...'
पंचकूला: महिला की गला काटकर हत्या, डायरी में लिखा, 'मेरा पति...'
हरियाणा
गुरुग्राम में सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा, बाल-बाल बची लोगों की जान
गुरुग्राम में सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा, बाल-बाल बची लोगों की जान
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
विश्व
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
क्रिकेट
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
ओटीटी
‘बंदर’ से ‘बबीता रिपोर्टिंग’ तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को OTT पर आ रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज, रक्षाबंधन वीकेंड पर करें बिंज वॉच
इंडिया
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget