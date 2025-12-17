सोनीपत के गांव भावड़ की रहने वाली साइको किलर पूनम को आखिरकार पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर ले लिया है. पूनम से पुलिस तीन दिन में वो राज उगलवाने की कोशिश करेंगी जिस का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है.

पुलिस के अनुसार, पूनम पर अब तक चार बच्चों की हत्या के मामले दर्ज है. पुलिस पूनम को रिमांड पर लेकर हत्या से जुड़े मामले में जानकारी जुटाने का काम करेगी.

पानी की टंकी में डूबाकर बच्चों की हत्या करती थी पूनम

जानकारी के अनुसार, पूनम ने सबसे पहले अपनी नंद की बेटी इशिका को पानी की टंकी में डूबाकर मार डाला था. इस घटना के कुछ समय बाद ही पूनम ने अपने ही बेटे शुभम की भी पानी की टंकी में डूबाकर हत्या कर दी थी. इस दोहरे हत्या कांड में सोनीपत पुलिस ने पूनम के पति नवीन की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. बता दें कि साइको किलर पूनम सुंदर बच्चों को देखकर पानी में डुबोकर हत्या किया करती थी.

तीन दिन की रिमांड पर पुलिस करेगी पूछताछ

सोनीपत के भावड़ गांव की रहने वाली पूनम को बरोदा थाना पुलिस ने पानीपत कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है. बरोदा थाना ने उसे कोर्ट में पेश किया और तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पूनम पर अपने बेटे शुभम और नंद की बेटी इशिका समेत कुल चार बच्चों की हत्या के आरोप है.

अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार चुकी है पूनम

एसीपी राहुल देव के अनुसार, पूनम ने अपने बेटे और नंद की बेटी की हत्या क्यों की थी. इसको लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच करेंगी. पुलिस पूनम से अब इस मामले में आगे की पूछताछ करेगी और सभी तथ्यों को गहनता से जांच करेगी.

