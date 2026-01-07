Haryana Murder News: हरियाणा के सोनीपत में एक मैरिज पैलेस के केयरटेकर राम किशन की उनकी पत्नी ने हत्या कर दी. पति के गुप्तांगों को दबाकर हत्या करने के बाद सरिता सुबह उठी चाय पी और साथ में खारी भी खाई. इसके बाद वह दूसरे कमरे में जाकर अपनी सास रुक्मिणी से बोली, "वह आज देर से उठेगा." ऐसा कहकर वह अपने दोनों बच्चों के साथ घर से निकल गई और बड़े बेटे को वहीं छोड़ गई.

इस बात को लेकर हुआ था झगड़ा

सोमवार रात सरिता ने अपने पति से 3 हजार रुपये मांगे थे. उसने मना कर दिया तो झगड़ा हुआ. हालांकि बाद में उन्होंने साथ में खाना खाया और साथ में सो गए. उस रात के बाद सरिता ने अपने पति के चेहरे पर तकिया रखा और उसके गुप्तांगों पर हमला किया. इस हत्या में किसी और के शामिल होने का संदेह है. सरिता के अलावा हत्या के आरोप में दर्ज एफआईआर में सतपाल नाम के व्यक्ति का भी उल्लेख है.

हालांकि, पुलिस ने अभी तक उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं की है. ऐसा कहा जा रहा है कि राम किशन को अपनी पत्नी के चरित्र पर भी संदेह था. दोनों के बीच उम्र का करीब 8 से 10 साल का अंतर था.

दोनों की शादी 13 साल पहले हुई

राम किशन पेशे से ड्राइवर था. उसने 2012 में सरिता से शादी की थी. उनके बीच उम्र का करीब 8 से 10 साल का अंतर है. 39 साल के राम किशन की पत्नी सरिता फैशनेबल थी. उनके तीन बेटे हैं. भाई मेहर सिंह ने कहा कि करीब 2 साल पहले राम किशन काम के लिए गोहाना के काकाना भद्री गांव छोड़कर सोनीपत शहर में किराए पर रहने आया था. वह अपनी गाड़ी से दुकानों को नाश्ता और अन्य सामान सप्लाई करता था. आशीर्वाद मैरिज गार्डन चलाने वाले संजय ने कहा, "चार महीने पहले राम किशन को रहने के लिए जगह चाहिए थी. हमने उसे बताया कि दो कमरे उपलब्ध हैं. बदले में हमने उसे गार्डन की सुरक्षा के लिए रख लिया." पति-पत्नी एक कमरे में रहते थे, जबकि रुक्मिणी की मां अपने तीन नाती-पोतों के साथ दूसरे कमरे में सोती थी.

पत्नी के चरित्र पर था संदेह

पति-पत्नी के बीच बार-बार झगड़े होते थे. सरिता फैशनेबल थी और राम किशन उसके चरित्र पर संदेह करता था. राम किशन के भाई मेहर सिंह का दावा है कि राम किशन ने अपनी पत्नी सरिता को कई बार अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ा था. इस वजह से जोड़े में बार-बार झगड़े होते थे.

एक साल पहले मारपीट के आरोप

मेहर सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि एक साल पहले सरिता ने अपने पिता और अन्य लोगों को सोनीपत के जहरी गांव के पास गार्डन में बुलाया था और राम किशन की पिटाई की थी. उस समय मेहर सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन राम किशन ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी.

जब बेटा उठाने गया तो हत्या का खुलासा हुआ

12 साल का बड़ा बेटा कुणाल घर पर ही था. सरिता ने उसे किसी गलती के कारण मारा था. कुणाल ने राम किशन से शिकायत की और राम किशन ने सरिता को इसी वजह से डांटा. सरिता काफी देर तक वापस नहीं आई. रुक्मिणी ने अपने पोते कुणाल को उसके पिता राम किशन को उठाने के लिए भेजा. कुणाल ने कोशिश की तो राम किशन नहीं उठा. रुक्मिणी घटना स्थल पर गई और उसे राम किशन मृत मिला.

अनैतिक संबंध या 5 लाख रुपये का विवाद

राम किशन के भाई मेहर सिंह ने कहा कि एक हफ्ते पहले राम किशन ने फोन करके कार खरीदने के बारे में बात की थी. उसने बताया कि उसके पास करीब 5 लाख रुपये हैं और वह स्कॉर्पियो या बोलेरो लेने की सोच रहा था. मेहर सिंह का आरोप है कि सरिता को पैसों की जानकारी थी. ऐसा संदेह है कि सरिता ने अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यह हत्या करवाई हो. पुलिस दोनों पक्षों से जांच कर रही है, अनैतिक संबंध या 5 लाख रुपये का लालच.