हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana: पुलिस अधिकारी की बेटी ने किया सुसाइड, PG के कमरे में लगाई फांसी, जानें पूरा मामला?

Haryana: पुलिस अधिकारी की बेटी ने किया सुसाइड, PG के कमरे में लगाई फांसी, जानें पूरा मामला?

Haryana News: सिरसा में चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. छात्रा मानसा की रहने वाली थी और पीजी में रहती थी. पुलिस आत्महत्या के पीछे का कारण जानने की कोशिश कर रही है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

Haryana News: हरियाणा के सिरसा में चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी (CDLU) की एक छात्रा ने बुधवार को आत्महत्या कर ली. मानसा की रहने वाली यह छात्रा सिरसा के एक पीजी में रहती थी. उसका शव उसके कमरे में छत के पंखे से चुन्नी से लटका मिला. उसके पिता सिरसा सिविल लाइंस थाने में एक विशेष पुलिस निरीक्षक (SPO) हैं.

पीजी मालिक के मुताबिक, छात्रा बुधवार सुबह 9 बजे दोपहर का भोजन करने के बाद यूनिवर्सिटी चली गई थी, लेकिन वह थोड़ी देर बाद ही वापस आई और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया. दोपहर के भोजन के दौरान, पीजी कुक ने उसका दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. जब उसने कई बार खटखटाया तो भी आगे से किसी ने आवाज़ नहीं दी. फिर उसने एक खिड़की से देखा और छात्रा को छत के पंखे से लटकते हुए पाया.

पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा

कुक ने शोर मचाते हुए पीजी के मालिक को जानकारी दी. पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी. फिर छात्रा को छत से नीचे उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पढ़ाई के डिप्रेशन का मामला सामने आया है. हालांकि पुलिस प्रेम संबंधों सहित अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

आत्महत्या के पीछे का कारण क्या है?

पुलिस के मुताबिक, छात्रा मीनाक्षी के पिता सिरसा सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक विशेष पुलिस निरीक्षक (एसपीओ) हैं. वह अक्सर घर से उसके लिए खाना और अन्य सामान लाते थे. सूचना मिलने पर पिता भी अस्पताल पहुंच गए. उन्होंने बताया कि मीनाक्षी तीन बच्चों में सबसे बड़ी थी, उसका एक छोटा भाई और एक बहन थी. मीनाक्षी के अचानक चले जाने से परिवार में शोक का माहौल है.

सूचना मिलने पर मृतक छात्र के अन्य परिवार के सदस्य भी सिविल अस्पताल पहुंच गए. सिविल लाइंस पुलिस मृतक छात्र के परिवार के बयान दर्ज करने में व्यस्त है. सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के एसआई रोहताश कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में पढ़ाई के तनाव का खुलासा हुआ है. हालांकि, पुलिस प्रेम संबंधों सहित कई अन्य कारकों की भी जांच कर रही है.

और पढ़ें
Published at : 30 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Sirsa News SUICIDE HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement

वीडियोज

Gold–Silver Rally: Boom जारी रहेगा या Break? Raghvendra Singh Explains | Paisa Live
Gold ₹1.8 Lakh, Silver ₹4 Lakh? Economic Survey की Warning और Global Risk Explained | Paisa Live
BHU में जमकर हुई हिंसा.. पुलिस फोर्स करनी पड़ी तैनात समझिए क्या है मामला? । BHU News । Varanasi News
UGC New Rules : UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं जश्न तो खिन शोक | Supreme Court | BJP
Virat Kohli का Instagram हो गया हैक या बना ली दूरी? | Indian Cricketer | Social Media | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
बिहार
NEET छात्रा मौत मामले में खुली अस्पताल की पोल! होश में आते ही पीड़िता ने खुद बताई थी रेप की बात
NEET छात्रा मौत मामले में खुली अस्पताल की पोल! होश में आते ही पीड़िता ने खुद बताई थी रेप की बात
यूटिलिटी
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
हेल्थ
Morning Water Benefits: सुबह उठने के बाद क्यों पीना चाहिए पानी, इससे सेहत को क्या होता है फायदा?
सुबह उठने के बाद क्यों पीना चाहिए पानी, इससे सेहत को क्या होता है फायदा?
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget