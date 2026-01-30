Haryana: पुलिस अधिकारी की बेटी ने किया सुसाइड, PG के कमरे में लगाई फांसी, जानें पूरा मामला?

Haryana News: हरियाणा के सिरसा में चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी (CDLU) की एक छात्रा ने बुधवार को आत्महत्या कर ली. मानसा की रहने वाली यह छात्रा सिरसा के एक पीजी में रहती थी. उसका शव उसके कमरे में छत के पंखे से चुन्नी से लटका मिला. उसके पिता सिरसा सिविल लाइंस थाने में एक विशेष पुलिस निरीक्षक (SPO) हैं.

पीजी मालिक के मुताबिक, छात्रा बुधवार सुबह 9 बजे दोपहर का भोजन करने के बाद यूनिवर्सिटी चली गई थी, लेकिन वह थोड़ी देर बाद ही वापस आई और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया. दोपहर के भोजन के दौरान, पीजी कुक ने उसका दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. जब उसने कई बार खटखटाया तो भी आगे से किसी ने आवाज़ नहीं दी. फिर उसने एक खिड़की से देखा और छात्रा को छत के पंखे से लटकते हुए पाया.

पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा

कुक ने शोर मचाते हुए पीजी के मालिक को जानकारी दी. पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी. फिर छात्रा को छत से नीचे उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पढ़ाई के डिप्रेशन का मामला सामने आया है. हालांकि पुलिस प्रेम संबंधों सहित अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

आत्महत्या के पीछे का कारण क्या है?

पुलिस के मुताबिक, छात्रा मीनाक्षी के पिता सिरसा सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक विशेष पुलिस निरीक्षक (एसपीओ) हैं. वह अक्सर घर से उसके लिए खाना और अन्य सामान लाते थे. सूचना मिलने पर पिता भी अस्पताल पहुंच गए. उन्होंने बताया कि मीनाक्षी तीन बच्चों में सबसे बड़ी थी, उसका एक छोटा भाई और एक बहन थी. मीनाक्षी के अचानक चले जाने से परिवार में शोक का माहौल है.

सूचना मिलने पर मृतक छात्र के अन्य परिवार के सदस्य भी सिविल अस्पताल पहुंच गए. सिविल लाइंस पुलिस मृतक छात्र के परिवार के बयान दर्ज करने में व्यस्त है. सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के एसआई रोहताश कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में पढ़ाई के तनाव का खुलासा हुआ है. हालांकि, पुलिस प्रेम संबंधों सहित कई अन्य कारकों की भी जांच कर रही है.