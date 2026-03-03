BJP ने राज्यसभा के लिए हरियाणा से इस चेहरे को मैदान में उतारा, 1 सीट पर घोषित किया प्रत्याशी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा से इस चेहरे को मैदान में उतारा

Haryana Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा से इस चेहरे को मैदान में उतारा

Haryana Rajya Sabha Elections 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. दो सीटों पर चुनाव के लिए बीजेपी ने एक सीट पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 03 Mar 2026 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनावों के लिए छत्तीसगढ़ और हरियाणा से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने हरियाणा से संजय भाटिया को मैदान में उतारा है. संजय भाटिया, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में करनाल निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के सांसद भी थे.

उन्होंने लोकसभा चुनावों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाली. कहा जाता है कि भाटिया मनोहर लाल खट्टर के वफादार हैं. भाटिया 2019 में करनाल से रिकॉर्ड अंतर से लोकसभा के लिए चुने गए थे. साल 2024 में, उन्होंने केंद्रीय मंत्री खट्टर के लिए सीट छोड़ दी थी.

चर्चा थी कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी में से किसी एक को उम्मीदवार बना सकती है. हालांकि अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है.

हरियाणा में दो सीटें खालीं

29 जुलाई 1967 को जन्में संजय भाटिया वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) हरियाणा में राज्य महासचिव और हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं.

हरियाणा से खाली हो रही दो सीटों में से BJP और कांग्रेस के एक-एक सीट जीतने की उम्मीद है. हरियाणा में 90 सदस्यों वाली विधानसभा है और राज्य में जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को विधायक के 31 प्राथमिक वोट चाहिए. हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के 37 विधायक हैं और सत्ताधारी BJP के 48 विधायक हैं.

हरियाणा से किरण चौधरी और राम चंदर जांगरा की सीट 9 अप्रैल 2026 को खाली हो रहीं हैं.

और पढ़ें
Published at : 03 Mar 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Haryana News BJP Haryana Politics Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Haryana Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा से इस चेहरे को मैदान में उतारा
BJP ने राज्यसभा के लिए हरियाणा से इस चेहरे को मैदान में उतारा, 1 सीट पर घोषित किया प्रत्याशी
हरियाणा
Haryana News: अब हरियाणा पुलिस की हर गतिविधि होगी रिकॉर्ड! CM सैनी ने किया 5000 बॉडी कैमरों का बड़ा ऐलान
अब हरियाणा पुलिस की हर गतिविधि होगी रिकॉर्ड! CM सैनी ने किया 5000 बॉडी कैमरों का बड़ा ऐलान
हरियाणा
Haryana Budget: हरियाणा में 223658 करोड़ रुपये का बजट पेश, CM नायब सिंह सैनी ने पहनी पगड़ी
हरियाणा में 223658 करोड़ रुपये का बजट पेश, CM नायब सिंह सैनी ने पहनी पगड़ी
हरियाणा
फरीदाबाद: शहीद फायरकर्मियों को मिले 1 करोड़ रुपये-सरकारी नौकरी, लोगों का फूटा आक्रोश
फरीदाबाद: शहीद फायरकर्मियों को मिले 1 करोड़ रुपये-सरकारी नौकरी, लोगों का फूटा आक्रोश
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें और कौन-कौन शामिल
BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
बॉलीवुड
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
विश्व
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
यूटिलिटी
क्या दिल्ली में पढ़ रहीं दूसरे राज्य की लड़कियों को मिलेगा लखपति बिटिया का फायदा, जानें नियम?
क्या दिल्ली में पढ़ रहीं दूसरे राज्य की लड़कियों को मिलेगा लखपति बिटिया का फायदा, जानें नियम?
शिक्षा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू कौन ज्यादा पढ़-लिखा? जानकर नहीं होगा यकीन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू कौन ज्यादा पढ़-लिखा? जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget