हरियाणा में बिजली निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से राज्यभर में बिजली संकट गहराने लगा है. गुरुग्राम से लेकर नूंह, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक और सोनीपत तक बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं. गुरुग्राम में रात 10 बजे से ही अलग-अलग इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने लगी. दावा है कि शहर के करीब 40 प्रतिशत हिस्से में बिजली गुल है. महज 12 घंटे में बिजली निगम को 3 हजार से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं. बिजली कटौती का असर पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

हरियाणा में बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली निगम के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर हैं. यह हड़ताल 22, 23 और 24 अक्टूबर तक चलेगी. कर्मचारी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि कई बार मांगें उठाने और चेतावनी देने के बावजूद सरकार ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया. इसी वजह से उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है.

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हड़ताल के मद्देनजर बिजली अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं. हालांकि, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने और शिकायतों का समाधान नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

गुरुग्राम में 12 घंटे में 3 हजार से ज्यादा शिकायतें

गुरुग्राम में बिजली संकट का असर तेजी से बढ़ा है. बिजली निगम के मुताबिक, रात में 945 शिकायतें मिली थीं. इसके बाद सुबह महज दो घंटे में 2,245 और शिकायतें पहुंच गईं. इस तरह 12 घंटे के भीतर शिकायतों की संख्या 3 हजार से ज्यादा हो गई. ऑनलाइन और कॉल सेंटर के माध्यम से भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं.

बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. कई घरों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई है. वहीं, रसोई में महिलाओं को टॉर्च की रोशनी में खाना बनाना पड़ रहा है.

बिजली निगम के कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के दौरान लाइनों में आने वाले फॉल्ट ठीक नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण आपूर्ति बहाल करने में परेशानी हो रही है.

नूंह से सोनीपत तक सड़कों पर उतरे लोग

बिजली संकट का असर दूसरे जिलों में भी दिखाई दे रहा है. नूंह में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने सड़कें जाम कर दीं. रेवाड़ी में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर जाम लगाकर विरोध जताया. झज्जर में भी बिजली की कमी को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए.

सोनीपत के कच्चा क्वार्टर बाजार में दुकानदारों ने बिजली संकट के खिलाफ प्रदर्शन किया. दुकानदारों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या जारी रही, तो दिवाली के त्योहार की रौनक फीकी पड़ सकती है. वहीं, सोनीपत शहर में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित होने की खबरें हैं. रोहतक के दर्जनों गांवों में भी बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं.

मांगें नहीं मानीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल- कर्मचारी

बिजली निगम कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार के आश्वासनों के बाद वे पहले भी आंदोलन रोकते रहे हैं, लेकिन इस बार वे अपनी मांगें पूरी होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन की हड़ताल के दौरान सरकार यूनियन पदाधिकारियों से बातचीत नहीं करती, निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती और लंबित मांगों को पूरा नहीं करती, तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन किया जा सकता है.

कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उन्होंने अपने स्तर पर बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की है, बल्कि लाइनों में आने वाले फॉल्ट की मरम्मत नहीं की जा रही है.

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अनिल विज की कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील

इस बीच, कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है. उन्होंने कहा, "हरियाणा के हड़ताल पर गए कर्मचारियों से अपील हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर आए. सभी विकल्पों पर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं. इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 108 पर कार्यवाही करना भी शामिल है."