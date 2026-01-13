'गैंगस्टर कल्चर' पर प्रहार, हरियाणा पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटवाए 67 भड़काऊ और हिंसक गीत

हरियाणा में संगठित अपराध और हथियारों के प्रदर्शन को महिमामंडित करने वाले गायकों और कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है. विशेष अभियान के तहत अब तक 67 ऐसे गानों को यूट्यूब, स्पॉटिफाई और अमेज़न म्यूज़िक जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से हटवा दिया गया है. हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और साइबर यूनिट ने गहन जांच के बाद उन गीतों को चिह्नित किया, जो गैंगस्टरों की 'दिखावटी चमक-दमक' को बढ़ावा दे रहे थे. जांच में पाया गया कि ये गीत सीधे तौर पर युवाओं की मानसिकता को प्रभावित कर उन्हें अपराध की ओर आकर्षित कर रहे थे.

डीजीपी अजय सिंघल का कड़ा संदेश

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने इस कार्रवाई को समाज हित में आवश्यक बताया. उन्होंने कहा: गाने अपराधियों को 'आदर्श' के रूप में पेश करते हैं और ऐशो-आराम की झूठी छवि दिखाते हैं, जबकि अपराध की वास्तविक दुनिया इसके ठीक विपरीत और खतरनाक है. पुलिस का लक्ष्य केवल अपराध रोकना नहीं, बल्कि युवाओं को अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले ही बचाना है.

कलाकारों से सामाजिक जिम्मेदारी की अपील

डीजीपी ने कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से अपील की है कि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझें. उन्होंने चेतावनी दी कि हरियाणा पुलिस की यह नीति स्पष्ट है-भड़काऊ कंटेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह कार्रवाई एक बड़े अभियान की शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में इसमें और सख्ती बरती जाएगी.

इन प्लेटफॉर्म्स पर हुआ एक्शन

पुलिस की रिपोर्ट के बाद YouTube, Spotify, Amazon Music, Gaana और JioSaavn जैसे प्लेटफॉर्म्स से अधिकांश आपत्तिजनक कंटेंट को या तो हटा दिया गया है या ब्लॉक कर दिया गया है. हरियाणा पुलिस का मानना है कि इस तरह के कड़े कदमों से युवाओं की ऊर्जा को अपराध के बजाय देशहित और रचनात्मक कार्यों में लगाने में मदद मिलेगी.