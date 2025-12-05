हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा पुलिस का 'ऑपरेशन हॉटस्पॉट', 160 से ज्यादा अपराधी गिफ्तार, नशीले पदार्थ जब्त

हरियाणा पुलिस का 'ऑपरेशन हॉटस्पॉट', 160 से ज्यादा अपराधी गिफ्तार, नशीले पदार्थ जब्त

Haryana News: हरियाणा पुलिस ने 'ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन' के तहत 707 चिन्हित अपराध क्षेत्रों में छापेमारी कर 165 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Dec 2025 09:01 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए राज्य भर में चिन्हित 707 ‘हॉटस्पॉट’ (अपराध की आशंका वाले क्षेत्रों) पर छापेमारी की. अभियान के दौरान एक दिन में 160 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस की ओर से जारी एक बयान में शुक्रवार (5 दिसंबर) को यह जानकारी दी गई.

बयान के अनुसार पुलिस ने ‘ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन’ नाम से सोमवार को विशेष अभियान शुरू किया. इसके तहत बृहस्पतिवार को पुलिस के विभिन्न दलों ने राज्य भर में इन क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की. बयान में कहा गया कि पुलिस की त्वरित और समन्वित कार्रवाई से कुल 92 नए आपराधिक मामले दर्ज किए गए और विभिन्न अपराधों में शामिल 165 आरोपियों को सिर्फ एक दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया.

बड़ी संख्या में मादक पदार्थ बरामद

इस विशेष अभियान में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को निशाना बनाया. छापों के दौरान बड़ी संख्या में मादक पदार्थ बरामद किए गए. पुलिस ने विभिन्न जिलों से कुल 4.33 किलोग्राम गांजा, 218 ग्राम अफीम और 85 ग्राम से ज़्यादा हेरोइन बरामद की. इसके अलावा, नशा तस्करों से 890 नशीली गोलियां और 23.5 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई.

बयान के अनुसार, सिरसा और फतेहाबाद जैसे जिलों में चलाए गए अभियानों से मादक पदार्थ नेटवर्क को छिन्न-भिन्न किया गया. बयान में कहा गया है, ‘‘पुलिस दलों ने राज्य भर में एक हजार से अधिक बोतल अवैध शराब जब्त की, जिसमें 839 बोतल देशी शराब और अन्य अवैध शराब शामिल है.’’ बयान में कहा गया कि पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी निशाना बनाना शुरू किया.

तीन अवैध अतिक्रमणों को कर दिया ध्वस्त

फतेहाबाद में प्राधिकारियों ने एक कुख्यात अपराधी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क (जब्त) कर लिया. हिसार के हांसी शहर में ज्ञात अपराधियों द्वारा किए गए तीन अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया. बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई अपराधियों के आर्थिक स्रोतों को खत्म करने तथा यह संदेश देने के लिए की गई है कि अपराध से अर्जित संपत्तियां सुरक्षित नहीं रहेंगी.

अभियान के दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से तीन पिस्तौल और पांच कारतूस भी बरामद किए. शस्त्र अधिनियम के तहत पांच नए मामले दर्ज किए गए और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. सक्रिय खुफिया नेटवर्क का उपयोग करते हुए पुलिस कुख्यात 22 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रही.

59,14,533 रुपये कर दिए फ्रीज

इसके अलावा, फतेहाबाद में एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया तथा एक हिंसक अपराधी को विदेश भागने से रोकने के लिए उसका पासपोर्ट रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया. साइबर अपराध से निपटना भी इस अभियान का प्रमुख कार्य था और पुलिस ने पिछले 24 घंटे की अवधि के दौरान साइबर हेल्पलाइन 1930 पर प्राप्त 309 शिकायतों पर कार्रवाई की, जिनमें लगभग 88,36,208 रुपये की धोखाधड़ी का प्रयास शामिल था. साइबर टीम ने तेजी दिखाते हुए धोखाधड़ी करने वालों के खातों में पहुंचने से पहले ही 59,14,533 रुपये फ्रीज कर दिए.

और पढ़ें
Published at : 05 Dec 2025 09:00 PM (IST)
Tags :
Haryana Police HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
इंडिया
Indigo Flight Crisis Live Updates LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
Advertisement

वीडियोज

Indigo की फ्लाइट कैंसिल होते ही आसमान छूने लगे हवाई सफर के टिकटों का दाम । Breaking News
वरिष्ठ पत्रकारों ने समझा दिया कि पुतिन के दौरे से भारत को कितना मिलेगा फायदा ? । Putin India
Indigo की अबतक 550 से ज्यादा फ्लाइट हुई कैंसिल, गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर मचाया हंगामा
पीएम मोदी और पुतिन के बीच चली ढाई घंटे की बात में क्या चर्चा हुई ?। Breaking News
PM Modi और Putin के इस प्लान से भारत बन जाएगा सर्वशक्तिमान । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
इंडिया
Indigo Flight Crisis Live Updates LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल संग शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना का पहला पोस्ट, फैंस बोले- 'रो-रोकर आवाज ही बदल गई...'
पलाश संग शादी टलने के बाद स्मृति का पहला पोस्ट, फैंस बोले- 'रो-रोकर आवाज ही बदल गई'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Home Tips
Snake-Friendly Plants: आपके होम गार्डन में तो नहीं लगा ये वाला पौधा, सांप इसमें चुपचाप बना लेते हैं घर
आपके होम गार्डन में तो नहीं लगा ये वाला पौधा, सांप इसमें चुपचाप बना लेते हैं घर
नौकरी
Bihar Forest Department Recruitment 2025: बिहार वन विभाग में बम्पर पदों पर होगी भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
बिहार वन विभाग में बम्पर पदों पर होगी भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget