हरियाणा पुलिस का 'ऑपरेशन हॉटस्पॉट', 160 से ज्यादा अपराधी गिफ्तार, नशीले पदार्थ जब्त

हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए राज्य भर में चिन्हित 707 ‘हॉटस्पॉट’ (अपराध की आशंका वाले क्षेत्रों) पर छापेमारी की. अभियान के दौरान एक दिन में 160 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस की ओर से जारी एक बयान में शुक्रवार (5 दिसंबर) को यह जानकारी दी गई.

बयान के अनुसार पुलिस ने ‘ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन’ नाम से सोमवार को विशेष अभियान शुरू किया. इसके तहत बृहस्पतिवार को पुलिस के विभिन्न दलों ने राज्य भर में इन क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की. बयान में कहा गया कि पुलिस की त्वरित और समन्वित कार्रवाई से कुल 92 नए आपराधिक मामले दर्ज किए गए और विभिन्न अपराधों में शामिल 165 आरोपियों को सिर्फ एक दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया.

बड़ी संख्या में मादक पदार्थ बरामद

इस विशेष अभियान में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को निशाना बनाया. छापों के दौरान बड़ी संख्या में मादक पदार्थ बरामद किए गए. पुलिस ने विभिन्न जिलों से कुल 4.33 किलोग्राम गांजा, 218 ग्राम अफीम और 85 ग्राम से ज़्यादा हेरोइन बरामद की. इसके अलावा, नशा तस्करों से 890 नशीली गोलियां और 23.5 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई.

बयान के अनुसार, सिरसा और फतेहाबाद जैसे जिलों में चलाए गए अभियानों से मादक पदार्थ नेटवर्क को छिन्न-भिन्न किया गया. बयान में कहा गया है, ‘‘पुलिस दलों ने राज्य भर में एक हजार से अधिक बोतल अवैध शराब जब्त की, जिसमें 839 बोतल देशी शराब और अन्य अवैध शराब शामिल है.’’ बयान में कहा गया कि पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी निशाना बनाना शुरू किया.

तीन अवैध अतिक्रमणों को कर दिया ध्वस्त

फतेहाबाद में प्राधिकारियों ने एक कुख्यात अपराधी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क (जब्त) कर लिया. हिसार के हांसी शहर में ज्ञात अपराधियों द्वारा किए गए तीन अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया. बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई अपराधियों के आर्थिक स्रोतों को खत्म करने तथा यह संदेश देने के लिए की गई है कि अपराध से अर्जित संपत्तियां सुरक्षित नहीं रहेंगी.

अभियान के दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से तीन पिस्तौल और पांच कारतूस भी बरामद किए. शस्त्र अधिनियम के तहत पांच नए मामले दर्ज किए गए और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. सक्रिय खुफिया नेटवर्क का उपयोग करते हुए पुलिस कुख्यात 22 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रही.

59,14,533 रुपये कर दिए फ्रीज

इसके अलावा, फतेहाबाद में एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया तथा एक हिंसक अपराधी को विदेश भागने से रोकने के लिए उसका पासपोर्ट रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया. साइबर अपराध से निपटना भी इस अभियान का प्रमुख कार्य था और पुलिस ने पिछले 24 घंटे की अवधि के दौरान साइबर हेल्पलाइन 1930 पर प्राप्त 309 शिकायतों पर कार्रवाई की, जिनमें लगभग 88,36,208 रुपये की धोखाधड़ी का प्रयास शामिल था. साइबर टीम ने तेजी दिखाते हुए धोखाधड़ी करने वालों के खातों में पहुंचने से पहले ही 59,14,533 रुपये फ्रीज कर दिए.