हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाकिराये के कमरे में छुपाया था 360kg विस्फोटक, संदिग्ध आतंकी डॉ. मुजम्मिल के बारे में हरियाणा पुलिस ने क्या बताया

Faridabad Terror Moduly: जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से डॉ. मुजम्मिल को गिरफ्तार कर आतंकी साजिश नाकाम की. उसके कमरे से 360 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफल, टाइमर और अन्य सामान बरामद हुए.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 10 Nov 2025 11:55 AM (IST)
देश में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत बड़ा खुलासा किया है. टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए फरीदाबाद से डॉ. मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है. संदिग्ध आतंकी डॉ. मुजम्मिल अलफिदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और एक फिजिशियन भी है.

हरियाणा पुलिस ने बताया है कि मुजम्मिल के कमरे से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है, जो संभवत: अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है. हरियाणा पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस मामले में विस्तृत जानकारी दी है.

फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि यह हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के बीच चल रहा संयुक्त अभियान है. उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि बरामद हुआ विस्फोटक पदार्थ आरडीएक्स नहीं है. इसके अलावा, कई और ऐसे सामान मिले हैं, जिनका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता था. जैसे- लगभग 20 टाइमर, बैटरी और अन्य चीजें. 

असॉल्ट राइफल, लाइव राउंड और मैगजीन सीज

पुलिस ने यह जानकारी भी दी कि रेड में एक कालनिकोव असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और 83 लाइव राउंड्स सीज किए गए हैं. इसके अलावा, 8 लाइव राउंड के साथ एक पिस्टल, दो खाली कारतूस और दो अन्य मैगजीन हैं जो आरोपियों के पास से बरामद की गई हैं. इस मामले में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई जारी है.  

मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था डॉ. मुजम्मिल

हरियाणा पुलिस ने बताया है कि आरोपी मुजम्मल अलफिदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और फिजिशियन भी था. कई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं बताई जा सकती हैं. पिछले 15 दिन से ऑपरेशन चल रहा था, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है. यह एक बड़ा मॉड्यूल हो सकता है. एक गिरफ्तारी सहारनपुर से भी हुई है. 15 दिन से दोनों डॉक्टरों पर नजर बनाकर रखी गई थी.

मुजम्मिल के पास कहां से आए हथियार?

एक आरोपी मुजम्मिल फरीदाबाद से और दूसरा आरोपी सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि मुजम्मिल को 9-10 दिन पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था. उके पास ये हथियार कैसे पहुंचे और कहां से आए, इसकी जांच अभी की जा रही है.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 10 Nov 2025 11:46 AM (IST)
Faridabad News HARYANA NEWS
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

