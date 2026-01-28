पानीपत में शीलू डहार गैंग के शार्प शूटरों से STF की मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली, 3 गिरफ्तार

हरियाणा के पानीपत में एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात शीलू डहार गैंग के तीन शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है जबकि एक आरोपी को पुलिस ने घेरकर दबोच लिया. पुलिस को इनके कब्जे से दो अवैध हथियार बरामद हुए हैं. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक पानीपत के इसराना थाना क्षेत्र में इस मुठभेड़ को एसटीएफ यूनिट प्रभारी योगेंद्र दहिया और उसकी टीम ने अंजाम दिया. बुधवार सुबह सोनीपत एसटीएफ यूनिट प्रभारी योगेंद्र दहिया और उनकी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शीलू डहार गैंग के तीनों शूटर इसराना क्षेत्र में एनसी कॉलेज के आसपास मौजूद है.

शीलू डहार गैंग के शार्प शूटरों से मुठभेड़

सूचना मिलते ही एसटीएफ़ ने आरोपियों की घेराबंदी की योजना तैयार की और उनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ यूनिट और सीआईए वन पानीपत की टीम ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया. इसी दौरान उनकी नज़र तीनों शार्प शूटर जतिन, प्रिंस और सुनील पर पड़ी. पुलिस को देखते ही उन्होंने एसटीएफ यूनिट और सीआईए वन की टीम पर फायरिंग कर दी.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने भी फायरिंग की. इस फायरिंग में सुनील और प्रिंस के पैरों में लग गई जिससे वो घायल होकर नीचे गिर गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी जतिन को घेरकर पकड़ लिया. दोनों घायल आरोपियों को पानीपत जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

ट्रांसपोर्टर पर फायरिंग मामले में थी तलाश

पानीपत में ट्रांसपोर्टर सुब्रमण्यम पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर शीलू डहार का नाम सामने आया था. इस गैंग ने पहले उन्हें फिरौती के लिए धमकाया और बाद में फिरौती ना देने पर उसके तीन शार्प शूटरों प्रिंस , जतिन और सुनील ने 24 जनवरी को उन पर गोलियां बरसा दी थी.

इस फायरिंग में ट्रांसपोर्टर सुब्रमण्यम को गोलियां लगी है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए और अभी भी उनकी स्थिति नाज़ुक बनी हुई है. उनका दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इनपुट- सुमित भारद्वाज