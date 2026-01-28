हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत में शीलू डहार गैंग के शार्प शूटरों से STF की मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली, 3 गिरफ्तार

पानीपत में शीलू डहार गैंग के शार्प शूटरों से STF की मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली, 3 गिरफ्तार

Panipat STF Encounter: हरियाणा के पानीपत में पुलिस की शीलू गैंग डहार के तीन शार्प शूटरों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने तीनों को गिरफ़्तार कर लिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 Jan 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के पानीपत में एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात शीलू डहार गैंग के तीन शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है जबकि एक आरोपी को पुलिस ने घेरकर दबोच लिया. पुलिस को इनके कब्जे से दो अवैध हथियार बरामद  हुए हैं. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.  

जानकारी के मुताबिक पानीपत के इसराना थाना क्षेत्र में इस मुठभेड़ को एसटीएफ यूनिट प्रभारी योगेंद्र दहिया और उसकी टीम ने अंजाम दिया. बुधवार सुबह सोनीपत एसटीएफ यूनिट प्रभारी योगेंद्र दहिया और उनकी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शीलू डहार गैंग के तीनों शूटर इसराना क्षेत्र में एनसी कॉलेज के आसपास मौजूद है. 

शीलू डहार गैंग के शार्प शूटरों से मुठभेड़

सूचना मिलते ही एसटीएफ़ ने आरोपियों की घेराबंदी की योजना तैयार की और उनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ यूनिट और सीआईए वन पानीपत की टीम ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया. इसी दौरान उनकी नज़र तीनों शार्प शूटर जतिन, प्रिंस और सुनील पर पड़ी. पुलिस को देखते ही उन्होंने एसटीएफ यूनिट और सीआईए वन की टीम पर फायरिंग कर दी. 

जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने भी फायरिंग की. इस फायरिंग में सुनील और प्रिंस के पैरों में लग गई जिससे वो घायल होकर नीचे गिर गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी जतिन को घेरकर पकड़ लिया. दोनों घायल आरोपियों को पानीपत जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. 

ट्रांसपोर्टर पर फायरिंग मामले में थी तलाश

पानीपत में ट्रांसपोर्टर सुब्रमण्यम पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर शीलू डहार  का नाम सामने आया था. इस गैंग ने पहले उन्हें फिरौती के लिए धमकाया और बाद में फिरौती ना देने पर उसके तीन शार्प शूटरों प्रिंस , जतिन और सुनील ने 24 जनवरी को उन पर गोलियां बरसा दी थी. 

इस फायरिंग में ट्रांसपोर्टर सुब्रमण्यम को गोलियां लगी है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए और अभी भी उनकी स्थिति नाज़ुक बनी हुई है. उनका दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

इनपुट- सुमित भारद्वाज

Published at : 28 Jan 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Sonmarg में बर्फीले तूफान ने मचाया कोहराम, मंजर देख कांप उठेंगे! | Weather Alert
Budget 2026 से Textile Sector को Jackpot? MSMEs, Jobs और Global Markets का खेल | Paisa Live
Sonmarg में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, अगले 24 घंटे भारी! | Jammu Kashmir | Weather Alert
Weather News Update: Jammu-Kashmir के कई इलाकों में हुई रिकॉर्डतोड़ बर्फबारी | Snowfall | Winter
बंद कमरे में 40 मिनट तक हुई CM Mamata और Akhilesh की बातचीत, निकलते ही BJP पर अखिलेश ने बोला हमला!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
हेल्थ
Nipah Virus: निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
शिक्षा
Baramati Plane Crash: कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget