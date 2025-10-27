पानीपत में  देर रात शराब ठेकेदार की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपियों की तलाश जारी

पानीपत के पुराने औद्योगिक थाना क्षेत्र की हरिनगर कच्चा कैंप कॉलोनी में रविवार देर रात शराब ठेकेदार की चाकू मारकर घायल कर दिया. जहां अस्पताल में घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. ठेकेदार ने इलाके में अवैध शराब बिक्री का विरोध किया था. जिससे विवाद बढ़ गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश में चार टीमों को तैनात कर दिया है.

शराब ठेकेदार की हत्या का कारण ?

चरणजीत के साले ने बताया कि सिद्धार्थ नगर निवासी चरणजीत कच्चा कैंप कॉलोनी में स्थित शराब ठेके का साझेदार था. कॉलोनी में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही थी, जिसका चरणजीत ने विरोध किया था. इसी बात को लेकर उसका सचिन और मोंटी दोनों भाइयों से चरणजीत का झगड़ा हो गया था. रविवार देर रात दोनों भाई चरणजीत से मिलने पहुंचे और बहस के दौरान उन्होंने चाकू से वार कर दिए. घटना की खबर मिलते ही थाना पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में जांच शुरू की.

पुलिस को इस मामले में प्रथम जांच में पता चला की शराब ठेकेदार चरणजीत और सचिन काफी से दोस्त भी थे. दोनों में दोस्ती अच्छी थी. अवैध राशब बिक्री को मना करने पर इतना विवाद किस लिए बढ़ा सकी जांच भी जा रही है. सचिन से पूछताछ में पूरी बात सामने आएगी.

डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस के साथ तीन सीआईए यूनिट की संयुक्त टीमें लगाई गई हैं. टीमों ने कई ठिकानों पर दबिश दी है. जल्द ही अरोपी पुलिस की हिरासत में होंगे.