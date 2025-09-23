हरियाणा राज्य के पानीपत में चोरों ने सेक्टर-12 में हैंडलूम कारोबारी की कोठी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर घर से करीब 25 लाख रुपये की नकदी और 55 तोले से ज्यादा सोने के गहने चोरी कर ले गए. पुलिस को पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना दी.

चोरी की जानकारी मिलने के बाद, थाना चन्दनीबाग और सीआईए की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. सेक्टर-12 में हैंडलूम कारोबारी ओमप्रकाश कटारिया की कोठी है. बताया जा रहा है कि रविवार रात को चोर छत के रास्ते मकान में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा

सुबह, जब परिजनों ने लॉकर चेक किया, तो करीब 25 लाख रुपये कैश और करीब 55 तोला सोने के गहने गायब मिले. चोरी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है डीएसपी हेड क्वार्टर सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार किसी कार्यक्रम को लेकर पानीपत से बाहर, अपने रिश्तेदारी में गया हुआ था.

वहीं, चोरों ने घर में रखी ज्वेलरी व लाखों की नगदी पर हाथ साफ किया है. पीछे पड़ा खाली प्लाट, अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहीं से चोरों ने घर में प्रवेश किया और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

जब परिवार पानीपत वापस लौटा, तो उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई. जब उन्होंने घर में चेक किया, तो घर से करीब 55 तोले सोना व 25 लाख रुपए की नगदी गायब थी. जिसके बाद परिवार थाना चांदनी बाग में इसकी शिकायत लेकर पहुंचा.

वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई. DSP ने बताया कि CIA सहित पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं. जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.