Haryana News: हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर-20 से बरामद हुई एक लड़की की लाश पंजाब की एक क्लब डांसर की निकली. मृतक की पहचान माधुरी उर्फ ​​सिमरन के रूप में हुई है, जो कपूरथला, पंजाब के मोहल्ला जट्ट पुरा की रहने वाली है, जो अक्टूबर 2025 से मोहाली के जीरकपुर में अपने लिव-इन पार्टनर के साथ रह रही थी.

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि माधुरी उर्फ ​​सिमरन जीरकपुर के क्लबों में नाचती थी. उसका लिव-इन पार्टनर, इंद्र भी उसके साथ जीरकपुर में रहता था. 13 नवंबर की रात को, माधुरी घर नहीं लौटी. इसके बाद उसकी कंकाल लाश सेक्टर 20 के श्मशान घाट क्षेत्र से बरामद हुई.

मौत को हत्या मानते हुए जांच शुरू

पुलिस ने लाश की पहचान करने की कोशिश की तो जीरकपुर के स्वास्तिक विहार के रहने वाले विक्की ने लाश की पहचान की. उसने बताया कि मृतक माधुरी उर्फ ​​सिमरन थी, जो उसके दोस्त इंद्र की लिव-इन पार्टनर थी. पुलिस ने माधुरी की मौत को हत्या मानते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने माधुरी को आखिरी भुगतान किया था. वे उसके लिव-इन साथी की भी तलाश कर रहे हैं, जो उसके लापता होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहा. पंजाब पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है.

अपनी कमाई के पैसे नशीले पदार्थों पर खर्च किए

चार सालों से इंद्र के साथ लिव-इन रिश्ते में रही: पुलिस के मुताबिक, माधुरी, जिसे सिमरन भी कहा जाता है, कपूरथला के बस स्टैंड के पीछे जट्ट पुरा कॉलोनी की रहने वाली थी. उसका लिव-इन पार्टनर, इंद्र, भी कपूरथला से है. वे लगभग चार सालों से एक साथ रह रहे थे. अक्टूबर 2025 में, वे काम की तलाश में मोहाली के जीरकपुर के वीआईपी रोड पर चले गए.

सिमरन क्लबों में नाचती थी, उसका साथी उसके साथ रहता था. सिमरन को एक दोस्त के माध्यम से जीरकपुर के क्लबों में नाचने का काम मिल रहा था. उसके पार्टनर, इंद्र भी उसके साथ था. उन्होंने अपनी कमाई के पैसे नशीले पदार्थों पर खर्च किए. दोनों लंबे समय से नशेड़ी हैं. उनका अपने परिवारों से रिश्ता टूट चुका है.

हाथ पर लिखे नाम से मृतक की पहचान हुई

पंचकूला के सेक्टर-20 पुलिस स्टेशन के एसएचओ सोमबीर ढाका ने बताया कि मृतक की पहचान उसके हाथ पर लिखे नाम और उसके पहनी गई जैकेट से हुई है. मृतक के दोस्त विक्की की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. वे जल्द से जल्द मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. वे हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं.