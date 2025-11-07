कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में हरियाणा के पलवल जिले के होडल में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा दावा किया था. उन्होंने कहा था कि एक ही घर से 66 वोट पड़े हैं और इसे 'फर्जी वोटिंग' का उदाहरण बताया था. लेकिन जब एबीपी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, तो जो हकीकत सामने आई उसने राहुल गांधी के दावे की सच्चाई को एक अलग ही रूप में पेश किया.

राहुल गांधी का दावों में कितना दम?

राहुल गांधी ने जिस मकान संख्या 265 का जिक्र किया था, वही घर उनके आरोपों का केंद्र बना. एबीपी न्यूज की टीम जब इस पते पर पहुंची, तो पाया कि यह कोई साधारण घर नहीं, बल्कि करीब एक एकड़ में फैला एक विशाल संयुक्त परिवार का ठिकाना है. इस जमीन पर कई छोटे-छोटे मकान बने हैं, जहां एक ही परिवार की तीन पीढ़ियां रहती हैं.

टीम ने जब वहां रहने वाले बुजुर्ग शिवराम स्रौत से बात की, तो उन्होंने बताया कि पहले यह पूरी जमीन खेती के काम आती थी, लेकिन जैसे-जैसे परिवार बढ़ता गया, हमने इसी जमीन पर कई घर बना लिए. पर शुरू से यही मकान संख्या 265 दर्ज रही, इसलिए सभी वोटर कार्ड और सरकारी दस्तावेजों में यही नंबर चलता आ रहा है.

एक किलोमीटर के दायरे में नंबर 265 से दर्ज है कई घर

उन्होंने यह भी कहा कि यहां एक भी वोट गलत नहीं है. हर व्यक्ति का वोटर कार्ड और आधार कार्ड मौजूद है. गलती सिर्फ इतनी है कि सिस्टम ने सभी घरों का एक ही मकान नंबर दर्ज कर दिया. ग्राउंड रिपोर्ट में एबीपी न्यूज ने पाया कि वास्तव में इस इलाके में एक किलोमीटर के दायरे में कई घर एक ही पुराने नंबर 265 से दर्ज हैं. वजह यही है कि पहले यह एक ही जमीन थी, जिसे बाद में परिवार के सदस्यों में बांट दिया गया.

राहुल गांधी के आरोप के बाद विपक्ष ने इसे चुनाव आयोग की लापरवाही बताया था और चुनाव चोरी का आरोप लगाया था. लेकिन इस रिपोर्ट से साफ हुआ कि मामला फर्जी वोटिंग का नहीं, बल्कि एक संयुक्त परिवार की वास्तविकता का है, जो वर्षों से एक ही पते पर रह रहा है.

मतदाताओं की संख्या भले अधिक है पर वोट सबके हैं असली

स्थानीय लोगों ने भी कहा कि इस इलाके में कई पुराने घरों की यही स्थिति है, जहां एक ही नंबर पर कई परिवार रहते हैं. राहुल गांधी के बयान के बाद जिस घर को फर्जी वोटिंग का प्रतीक बताया गया, वो असल में एक बड़े परिवार की कहानी निकली. जहां मतदाताओं की संख्या भले अधिक है, पर वोट सबके असली हैं.