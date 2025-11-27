हरियाणा के नूंह में पुलिस की हिरासत में दो वकील, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का है आरोप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा के नूंह में पुलिस की हिरासत में दो वकील, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का है आरोप

Haryana News: नूंह में पाक जासूसी केस में वकील रिजवान के बाद उनके साथी मुशर्रफ उर्फ परवेज को भी देर रात हिरासत में लिया गया. परिवार ने आरोपों को गलत बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 27 Nov 2025 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

नूंह जिले के तावडू थाना क्षेत्र के खड़खड़ी गांव से पाक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए एडवोकेट रिजवान खान के बाद अब उनके साथी वकील मुशर्रफ उर्फ परवेज को भी जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, देर रात करीब 1 बजे पुलिस की दो गाड़ियां परवेज के घर पहुंचीं और दर्जनभर जवानों ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी. परवेज ने स्वयं गेट खोला, जिसके बाद हथियारबंद पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया.

बेटे को ले जाने के बाद अभी तक नहीं मिली कोई जानकारी- दिलावर

परवेज के पिता दिलावर उर्फ दिल्ला ने बताया कि पकड़े जाने के दौरान उनके बेटे के हाथ में जोरदार दर्द हुआ, क्योंकि तीन महीने पहले हुए सड़क हादसे में उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और ऑपरेशन भी हुआ था. पिता ने बताया कि परवेज को ले जाने के बाद से परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. सिर्फ इतना पता चला है कि रिजवान खान एडवोकेट को हिरासत में लेने के बाद देर रात उससे फोन करवाकर मुशर्रफ उर्फ परवेज को भी तलब किया गया था.

अब तक इस मामले में दो वकीलों को हिरासत में लिया जा चुका है, पर न तो किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि हुई है और न ही रिहाई की कोई खबर सामने आई है. जांच एजेंसियों और नूंह पुलिस दोनों ही इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से बच रही हैं.

भारतीय सेना में तैनात है परवेज का बड़ा भाई- दिलावर

परिजनों के लिए यह मामला किसी सदमे से कम नहीं है. परवेज के बड़े भाई एजाज वर्ष 2013 से भारतीय सेना में तैनात हैं. परिवार का कहना है कि देशभक्ति उनके संस्कारों में है, ऐसे में जासूसी जैसे गंभीर आरोप परवेज पर लगना उन्हें बिल्कुल असंभव लग रहा है. परिवार का कहना है कि उनकी पाकिस्तान में कोई रिश्तेदारी या संपर्क नहीं है, इसलिए इस आरोप का कोई आधार नहीं दिखता.

जानकारी के अनुसार, परवेज कुछ साल पहले गुरुग्राम, सोहना और नूंह में विभिन्न बार में प्रैक्टिस कर चुका है. रिजवान खान एडवोकेट ने उसे इन जगहों पर सीट दिलवाने में मदद की थी, जिससे दोनों का संपर्क बना रहता था. परिवार का कहना है कि इस संबंध को जासूसी से जोड़ना पूरी तरह गलत है.

निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग कर रहा परिवार

परवेज को हिरासत में लिए जाने के बाद से उसके घर में सन्नाटा पसरा है. बैंसी गांव के रहने वाले परवेज के घर पर परिचितों और रिश्तेदारों का आना-जाना लगातार जारी है. परिवार निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग कर रहा है और उन्हें पूरा यकीन है कि परवेज निर्दोष साबित होगा.

Input By : लियाकत अली
Published at : 27 Nov 2025 07:48 AM (IST)
Haryana Police Pakistan HARYANA NEWS
