पानीपत: घर में घुसकर युवक की निर्मम हत्या से मचा हड़कंप, पड़ोसियों ने क्या बताया?

हरियाणा के पानीपत में एक युवक की हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है कि युवक अपने कमरे में था, इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने भीतर घुसकर वारदात को अंजाम दिया. वारदात का पता उस वक्त लगा, जब सुबह लोगों ने खून से सना हुआ युवक का शव देखा. इसके बाद लोगों ने कंट्रोल रूम नंबर 112 डायल पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर FSL टीम को भी बुलाया और दोनों टीमों ने मौके से सभी आवश्यक साक्ष्यों को जुटाया. इसके बाद शव को वहां से सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां उसका पंचनामा भरवा कर उसे शवगृह में रखवा दिया गया. वहीं पुलिस मामले की आगामी जांच-पड़ताल कर रही है.

कॉलोनी में चल रही पार्टी में गया था अनीश

मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 32 वर्षीय अनीश गुप्ता के रूप में हुई है. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला था. मृतक अक्टूबर 2025 से पानीपत शहर में सेक्टर 25 स्थित कृष्णा गार्डन की गली नंबर 3 में किराए के कमरे में रहता था और वहीं सेक्टर 29 स्थित एक फैक्ट्री में भी काम करता था. मृतक अनीश यहां कॉलोनी में बने कमरों में से कमरा नंबर 209 में रहता था. पड़ोसियों ने बताया कि बीती रविवार की रात को कॉलोनी के ऊपर वाले कमरे में एक बच्चे का जन्मदिन था.

जिसकी पार्टी वहां पर चल रही थी, अनीश भी रात के करीब 8:15 पर एक साथ दूसरा युवक के साथ उस पार्टी में गया था. स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां देर रात तक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी. जिसके चलते अनीश के साथ कमरे में क्या हुआ और उसका झगड़ा किस के साथ हुआ या झगड़े के दौरान वह चीखा हो तो इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता लगा.

खूनी हालत में गद्दे पर पड़ा था मृतक

सोमवार सुबह को जब साथ में रहने वाले लोगों ने अपने-अपने दिनचर्या की शुरुआत की, तो उस दौरान वहां लोगों की नजर कमरा नंबर 209 के भीतर पड़ी. जहां लोगों ने देखा कि अनीश के सिर से खून बह रहा था. उसे चेक किया गया, तो उसकी सांसें भी थमी हुई थी और वह जमीन पर बिछे गद्दे पर पड़ा हुआ था. जिसके बाद लोगों ने देखा की पास में एक सीमेंट की ईंट और छोटा गैस सिलेंडर के साथ गद्दे पर एक मोबाइल फोन भी पड़ हुआ था.

इस बारे में चांदनीबाग थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महिपाल ने बताया कि पहली नजर में यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. मृतक की पहचान हो चुकी है. उसके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है. अभी हत्या आरोपी और हत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है. पुलिस टीमें जांच में जुटी है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.