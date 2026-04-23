Haryana News: यमुनानगर में दो पक्षों में जमकर मारपीट, पिता-पुत्र घायल, आठ गाड़ियां भी तोड़ी

हरियाणा के यमुनानगर की जगाधरी लोहारन मोहल्ला में देर रात दो पक्षों में विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि विवाद तो दो पक्षों के बीच में ही था, लेकिन मामला इतना गर्म हो गया था कि कुछ लोगों ने मोहल्ले के बीच में खड़ी 8 गाड़ियों पर भी जमकर लाठी डंडे बरसाए और उनके कांच को चकनाचूर कर दिया.

बदमाशों की इस कदर दहशत थी कि सुबह से अब तक इस बात की किसी ने भी पुलिस को शिकायत नहीं की थी. लेकिन आखिरकार लोग डर के साए से बाहर निकले और पुलिस को जाकर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जूट गई है.

शादी से लौटते वक्त कॉलोनी में ही हुआ युवकों का विवाद

यमुनानगर के जगाधरी स्थित लोहारन मोहल्ले में देर रात उस समय हंगामा हो गया, जब दो युवक किसी शादी समारोह से लौटते वक्त कॉलोनी में ही कुछ लोगों से विवाद में उलझ गए. देखते ही देखते मामला बढ़ गया और लाठी-डंडे चलने लगे, जिसमें युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई. जब एक युवक के पिता बीच-बचाव के लिए आए तो हमलावरों ने उसके सिर पर भी वार कर दिया, जिससे वह भी घायल हो गया.

कॉलोनी में इन बदमाशों का इतना खौफ है कि लोग बीच-बचाव के लिए बाहर नहीं आए, हालांकि पीड़ित परिवार के सदस्य अपने लोगों को बचाने के लिए सामने आए. पिता-पुत्र को घायल करने के बाद भी आरोपी मौके से भागे नहीं, बल्कि उनका गुस्सा कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों पर टूट पड़ा और उन्होंने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए.

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विरोध करने पर आरोपियों ने तोड़े बिजली के मीटर

इतना ही नहीं, जब लोगों ने घरों के अंदर से ही विरोध किया तो आरोपियों ने उनके बिजली के मीटर भी तोड़ डाले. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि आरोपी पहले भी कई बार ऐसे ही विवाद के दौरान कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा चुके हैं. यह पूरी घटना रात करीब 1 बजे की है और सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई, लेकिन डर के कारण लोग तुरंत पुलिस के पास नहीं पहुंचे.

बाद में हिम्मत जुटाकर पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि आठ गाड़ियों के शीशे पूरी तरह तोड़ दिए गए, जबकि विवाद केवल दो पक्षों के बीच था. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन रेड के दौरान आरोपी फरार हो गए. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वहीं गंभीर रूप से घायल दो लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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