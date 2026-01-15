हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: STF मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश अनुज गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, 5000 का था इनाम

हरियाणा: STF मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश अनुज गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, 5000 का था इनाम

Haryana STF Encounter: हरियाणा STF ने सोनीपत के खरखोदा में मुठभेड़ के बाद रेवाड़ी के कुख्यात बदमाश अनुज उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया. STF सोनीपत प्रभारी योगेंद्र सिंह की टीम ने कार्रवाई की.

By : नितिन आंतिल, सोनीपत | Edited By: जतिन राय | Updated at : 15 Jan 2026 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने रेवाड़ी जिला पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुख्यात बदमाश अनुज उर्फ डॉक्टर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. सोनीपत के खरखोदा में हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी. एसटीएफ यूनिट सोनीपत प्रभारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. घायल आरोपी का खानपुर पीजीआई में इलाज चल रहा है.

अनुज उर्फ डॉक्टर 15 अक्तूबर 2025 को जिला रेवाड़ी में हुए अपहरण व हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस पकड़ से बाहर था. मामले में अंकित का पहले अपहरण किया गया था और बाद में उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी. गंभीर रूप से घायल अंकित की उपचार के दौरान मौत हो गई थी. जांच में सामने आया था कि वारदात को पूर्व नियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, जिसमें अनुज पर अहम भूमिका निभाने का आरोप था.

5000 रुपये का था इनाम

घटना के बाद से आरोपी लगातार पुलिस पकड़ से बाहर था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी थी और उस पर पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. इस मामले में पुलिस अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अनुज कानून की पकड़ से बाहर था.

एसटीएफ सोनीपत को सूचना मिली थी कि आरोपी खरखौदा क्षेत्र में मौजूद है. एसटीएफ सोनीपत प्रभारी योगेंद्र सिंह की टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया और मौके पर ही काबू कर लिया गया.

देसी पिस्तौल बरामद

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पवन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है. सोनीपत के खरखौदा के सांपला बाईपास पर एसटीएफ सोनीपत की टीम और इनामी हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान आरोपी अनुज उर्फ डॉक्टर निवासी गोकलगढ़ के पैर में गोली लगी है.

खानपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर

घायल आरोपी को पहले खरखौदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया. हरियाणा एसटीएफ लगातार हरियाणा में अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और यह कार्रवाई इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
Published at : 15 Jan 2026 07:59 AM (IST)
Sonipat News HARYANA NEWS STF Encounter News
