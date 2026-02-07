हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा'ताश खेलते हैं फायरकर्मी', हरियाणा मंत्री राव नरबीर सिंह के बयान पर बवाल, माफी की मांग

Haryana News: उद्योग मंत्री राव नरबीर ने कहा कि फायर कर्मी ताश खेलते हैं, टायर पंचर करते हैं. इस बयान पर कर्मचारी यूनियन ने ये भी कहा कि माफी मांगें नहीं तो पुतला दहन. यह बयान गैर-जिम्मेदाराना है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 07 Feb 2026 07:51 AM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री राव नरबीर द्वारा अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को लेकर दिए गए बयान ने प्रदेशभर में तीखा विवाद खड़ा कर दिया है. मंत्री द्वारा "ऑफिस में सारा दिन ताश खेलने" और "जरूरत पड़ने पर फायर ब्रिगेड का टायर पंचर होने" जैसी टिप्पणी को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने गैर-जिम्मेदाराना, अपमानजनक और तथ्यों से परे बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है.

अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के कार्यकारिणी सदस्य वीरभान ने मंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह टिप्पणी फायर ब्रिगेड जैसे जोखिमपूर्ण सेवा कार्य का अपमान है. उन्होंने कहा, "मंत्री राव नरबीर का बयान बेहद निंदनीय है. पूरा फायर ब्रिगेड इसकी घोर निंदा करता है. यदि मंत्री अपने बयान से पलटकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तो हरियाणा भर में दमकल कर्मचारी उनका पुतला दहन करेंगे."

'जान की परवाह किए बिना बचाते हैं लोगों को'

वीरभान ने आगे कहा कि मंत्री द्वारा यह कहना कि दमकल कर्मचारी खाली रहते हैं और ताश खेलते हैं, सरासर गलत और अपमानजनक है. "जो लोग आग से कभी आमना-सामना नहीं करते, वे हमारे काम का जोखिम क्या जानें? हम अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपटों में लोगों की जान बचाते हैं. मंत्री ने कभी हमारे साथ एक दिन बैठकर हमारा काम नहीं देखा."

'AC कमरे में बैठकर मनगढ़ंत बातें'

यूनियन का आरोप है कि मंत्री बिना जमीनी हकीकत जाने, केवल एसी कमरों में बैठकर कर्मचारियों के बारे में मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं. वीरभान ने कहा, "यह बयान सिर्फ फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा के मेहनतकश कर्मचारियों का अपमान है. पूरे प्रदेश में इस बयान की निंदा हो रही है."

 सर्व कर्मचारी संघ ने भी की निंदा

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आपदा के समय सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले दमकल कर्मचारी समाज की सुरक्षा की पहली दीवार होते हैं. ऐसे में उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है.

 

Input By : सुमित भारद्वाज
Published at : 07 Feb 2026 07:51 AM (IST)
