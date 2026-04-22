Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हरियाणा कैबिनेट ने 27 अप्रैल को विशेष विधानसभा सत्र बुलाया.

बैठक में ग्रुप-डी कर्मचारियों की पदोन्नति कोटे में वृद्धि हुई.

मुख्यमंत्री ने संसद की घटनाओं पर विपक्ष को महिला विरोधी बताया.

परिसीमन पर डर निराधार, महिलाओं को मिलेगा संवैधानिक अधिकार.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है. सरकार ने आगामी 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है. इस सत्र का मुख्य आकर्षण हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 होगा. विधानसभा के इस विशेष सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के पारित होने से हजारों कर्मचारियों के करियर को नई गति मिलने की उम्मीद है.

बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की मांग को स्वीकार कर लिया गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रुप-डी से क्लर्क के पद पर प्रमोशन के कोटे को 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान ड्राफ्ट बिल में किया गया है. वह कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, वह अब क्लर्क बनने के पात्र होंगे. नियमों में 5% एक्स-ग्रेशिया (अनुग्रह) पदों की अनिवार्यता को भी शामिल किया गया है.

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मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बात की

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बात की. उन्होंने 16 और 17 अप्रैल को संसद में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया. संसद में जो कुछ हुआ, उसने विपक्षी दलों का असली और महिला विरोधी चरित्र देश के सामने उजागर कर दिया है. विपक्ष ने महिलाओं को हमेशा केवल वोट बैंक समझा और उन्हें निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा.

मुख्यमंत्री ने संसद के घटनाक्रम को देश के लोकतांत्रिक इतिहास में काला दिन करार दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन को दोहराते हुए कि महिलाओं की भागीदारी कोई दया नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है.

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मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह के हवाले से स्पष्ट किया कि परिसीमन को लेकर फैलाया जा रहा यह डर कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होगा, पूरी तरह निराधार है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में देश की महिलाएं अपने वोट की ताकत से महिला विरोधी मानसिकता रखने वाले दलों को करारा जवाब देंगी.