हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाअंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, हरियाणा पवेलियन को मिला स्वच्छ मंडप में गोल्ड मेडल

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, हरियाणा पवेलियन को मिला स्वच्छ मंडप में गोल्ड मेडल

Haryana News: नई दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन को स्वच्छ मंडप में गोल्ड मेडल मिला. एआई ताऊ रहा मुख्य आकर्षण जो हरियाणवी अंदाज में योजनाओं की जानकारी देता था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 29 Nov 2025 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली के भारत मंडपम में चले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले-2025 में हरियाणा को स्वच्छ मंडप में गोल्ड मेडल मिला है. व्यापार मेले में अलग-अलग श्रेणियों में मेडल दिए गए थे, इसमें हरियाणा प्रदेश के पवेलियन ने स्वच्छ मंडप में बाजी मारी है. इस संबंध में जानकारी देते हुए मंडप के निदेशक अनिल चौधरी ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन व मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्य प्रशासक श्यामल मिश्रा, प्रशासक विनय प्रताप सिंह की अगुवाई में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

14 नवंबर से 27 नवंबर तक 14 दिन चले इस 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. पवेलियन में हरियाणवी संस्कृति, निरंतर जारी इनोवेशन और प्रदेश के विकास की झलक देखने को मिल रही थी. मेले के समापन के उपरांत पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था, इसमें हरियाणा पवेलियन ने स्वच्छ मंडप में गोल्ड मेडल जीता है. उन्होंने इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्य प्रशासक श्यामल मिश्रा व प्रशासक विनय प्रताप सिंह का धन्यवाद किया.

एआई ताऊ ने खींचा सभी का ध्यान

निदेशक अनिल चौधरी ने बताया कि पवेलियन में यूं तो कला व संस्कृति से जुड़ी बहुत से नए प्रयोग किए गए थे लेकिन इस बार एक नया प्रयोग एआई ताऊ का किया गया था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गया ताऊ हंसा-हंसाकर लोगों को हरियाणा सरकार से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं की जानकारी देता था. यह पवेलियन में विशेष आकर्षण का केंद्र था. जैसे ही कोई व्यक्ति बटन दबाता था एआई ताऊ खड़ा हो जाता था और हरियाणवी अंदाज में बात करने लगता था. 

अलग-अलग स्टॉल भी रहे आकर्षण का केंद्र

उन्होंने बताया कि हरियाणा पवेलियन में अलग-अलग स्टॉल लगाए गए थे. इसमें 11 कारीगरों और स्वयं सहायता समूह ने स्टॉल लगाए थे जबकि 22 एमएसएमई ने अपने स्टॉल लगाए थे. ये भी खरीदारों के आकर्षण का केंद्र रहे. हरियाणा पवेलियन एक भारत-श्रेष्ठ भारत के थीम पर बनाया गया था. पवेलियन में सूरजकुंड मेला और गीता जयंती को दर्शाया गया था. लोगों ने पवेलियन में जमकर सेल्फी व फोटो क्लिक की और हरियाणा को जाना. निदेशक अनिल चौधरी ने बताया कि इस बार का मेला बेहद सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

और पढ़ें
Published at : 29 Nov 2025 10:24 PM (IST)
Tags :
HARYANA NEWS International Trade Fair News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
राजस्थान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
'दांव पर एक इंसान की जिंदगी, इमरान खान को कुछ हुआ है तो...', PAK के Ex-PM की मौत की अफवाहों पर क्या बोले शशि थरूर?
'दांव पर एक इंसान, इमरान को कुछ हुआ है तो...', Ex-PM की मौत की अफवाहों पर क्या बोले थरूर?
Advertisement

वीडियोज

Maulana Mahmood Madani के भड़काऊ बोल, 'जब जब जुल्म..तब-तब होगा जिहाद'
Israel News: सैकड़ों साल बाद India के यहूदी… क्यों ले जा रहा Israel? |ABPLIVE
भारत की ₹7,280 करोड़ की रेयर अर्थ स्कीम: EV – डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर
सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ी से उछाल: कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? US फेड, RBI और डिमांड का पूरा एनालिसिस।
अपना क्रेडिट कार्ड कैसे बंद करें? RBI के नए नियम और इसे करने का सही तरीका। छिपे हुए चार्ज से बचें। पैसा लाइव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
राजस्थान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
'दांव पर एक इंसान की जिंदगी, इमरान खान को कुछ हुआ है तो...', PAK के Ex-PM की मौत की अफवाहों पर क्या बोले शशि थरूर?
'दांव पर एक इंसान, इमरान को कुछ हुआ है तो...', Ex-PM की मौत की अफवाहों पर क्या बोले थरूर?
क्रिकेट
IND vs SA 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे? जानें मैच टाइंमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे लाइव देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे? जानें मैच टाइंमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
Video: रेलवे का स्वच्छ भारत अभियान... चलती ट्रेन से कचरा फेंकते हुए वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स
रेलवे का स्वच्छ भारत अभियान... चलती ट्रेन से कचरा फेंकते हुए वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
'ये है रोड ऑफ बोन' इंसानी हड्डियों से बनी है ये सड़क, जानिए इसका खौफनाक इतिहास
'ये है रोड ऑफ बोन' इंसानी हड्डियों से बनी है ये सड़क, जानिए इसका खौफनाक इतिहास
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget