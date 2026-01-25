कांग्रेस नेता सतपाल वाल्मीकि बोले- 'छवि धूमिल करने की साजिश, बस के CCTV में कुछ नहीं मिला'

हरियाणा कांग्रेस नेता और रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर सतपाल वाल्मीकि से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. अब सतपाल वाल्मीकि ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है और इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया है. कांग्रेसी नेता सतपाल ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह जब बस में सफर कर रहे थे तो दो महिलाएं अपने अकाउंट से जुड़ी बात कर रही थीं. महिला ने बताया कि उसका बैंक अकाउंट हैक हो गया है.

सतपाल वाल्मीकि ने बताया कि वह सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हैं. उन्होंने महिला को समझाया कि यह साइबर क्राइम किस श्रेणी में आता है. उन्होंने महिला को सलाह दी कि वह अपने बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर दे और अपने पति को साइबर थाना में ले जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराए.

पानीपत बस स्टैंड पर युवकों ने घेरा

सतपाल वाल्मीकि ने कहा कि बस में बस इतनी ही बात महिला के साथ हुई थी. जैसे ही वह पानीपत नए बस स्टैंड पर उतरे तो चार पांच युवकों ने उन्हें घेर कर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बिना देरी किए वायरल भी कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक साजिश के तहत षड्यंत्र रचा गया है. सतपाल वाल्मीकि का मानना है कि पहले से ही यह सब प्लान किया गया था और जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई.

छवि धूमिल करने की साजिश का आरोप

सतपाल वाल्मीकि ने बताया कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है. उन्होंने कहा कि वह वीडियो में भी उस महिला को बहन कहकर बुला रहे हैं और गलत मंशा न होने के बावजूद भी महिला से माफी मांग रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था. वह सिर्फ एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी की हैसियत से महिला को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दे रहे थे.

बस कंडक्टर ने भी दिया बयान

बस कंडक्टर सुनील ने भी पूरे मामले पर अपना बयान दिया. उन्होंने बताया कि बस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ. जब बस से उतरे तो चार से पांच युवकों ने उन्हें घेर लिया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया. बस कंडक्टर के बयान से सतपाल वाल्मीकि के दावे को बल मिलता है कि बस में कोई विवाद नहीं हुआ था और यह सब बस स्टैंड पर उतरने के बाद हुआ.

सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला

इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए बस में लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए. सीसीटीवी फुटेज में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज नहीं दिखी. न ही कोई नंबर मांगने की बात सामने आई. यह सीसीटीवी फुटेज सतपाल वाल्मीकि के पक्ष में जाती है. इससे साफ होता है कि बस में कोई विवाद नहीं हुआ था और सतपाल वाल्मीकि का दावा सही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में सतपाल वाल्मीकि को एक महिला से माफी मांगते हुए देखा जा रहा है. हालांकि वीडियो में यह साफ नहीं है कि आखिर मामला क्या है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने सतपाल वाल्मीकि की आलोचना की, जबकि कुछ लोगों ने पूरे मामले की जांच की मांग की.

राजनीतिक साजिश का आरोप

सतपाल वाल्मीकि ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक साजिश बताया है. उनका कहना है कि उनकी छवि खराब करने के लिए यह सब किया गया है. वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहते हैं. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस साजिश के पीछे कौन है. सतपाल वाल्मीकि ने कहा है कि वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं.

जांच की मांग

सतपाल वाल्मीकि ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज और बस कंडक्टर का बयान साफ कर देता है कि बस में कोई विवाद नहीं हुआ था.उन्होंने यह भी कहा कि जिन युवकों ने उन्हें बस स्टैंड पर घेरा था, उनकी पहचान की जानी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि यह सब किसके इशारे पर किया गया.

फिलहाल यह मामला चर्चा में बना हुआ है. सतपाल वाल्मीकि की सफाई के बाद भी सोशल मीडिया पर बहस जारी है. देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है.