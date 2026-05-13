हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में कौने से वार्ड से कौन आगे, जानें कौन-कौन जीता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेवाड़ी में कई निर्दलीय और बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं.

हरियाणा में नगर निगम और निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं. प्रदेश में अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में महापौर और वार्ड पार्षदों के लिए, रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के लिए और रोहतक जिले के सांपला, रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा और हिसार जिले के उकलाना की नगर समितियों में अध्यक्षों और पार्षदों के चुनाव के लिए 10 मई 2026 को मतदान संपन्न हुआ था. यहां कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है.

सुबह 8 बजे से ही मतगणना चालू हो गई थी. मोहाना बिट्स कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है और यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सोनीपत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है. यहां 2025 में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राजीव जैन ने 34749 वोटो से जीत दर्ज की थी.

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सोनीपत नगर निकाय चुनाव के परिणान पर नजर:

वार्ड नंबर 1 - कांग्रेस के जयकुवार खत्री जीते

वार्ड नंबर 2 - बीजेपी प्रत्याशी मुकेश बामणिया जीते

वार्ड नंबर 3 - बीजेपी के सुरेंद्र मदान जीते हैं.

वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी जयकुवार खत्री को 3240 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी हरिप्रकाश सैनी को 2970 वोट मिले. इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी जयकुवार खत्री 270 वोटो से जीत मिली है. वहीं, वार्ड नंबर 3 से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र मदान को 3732 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अनुज छाबड़ा को 2651 वोट मिले हैं. इस तरह बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र मदान 1081वोटो से जीत मिली है.

धारुहेड़ा नगर पालिका चुनाव परिणाम पर नजर:

वार्ड 1 - कविता जीतीं

वार्ड 2 - देवेंद्र कुमार जीते

वार्ड 3 - त्रिलोक सिंह धारीवाल जीते

वार्ड 4 - निहाल सिंह जीते

वार्ड 5 - गोपाल जीते

वार्ड 6 - कृष्णा देवी जीतीं

वार्ड 7 से मोनिका जीतीं

वार्ड 8 - अमन राव जीते

वार्ड 9 - रंजन यादव जीते

रेवाड़ी नगर परिषद वार्ड चुनाव परिणाम पर नजर:

वार्ड 1- शिल्पी शर्मा निर्दलीय जीतीं

वार्ड 2- पूजा बीजेपी जीतीं

वार्ड 3 प्रवीण चौधरी कांग्रेस जीते

वार्ड 4 ओमप्रकाश सैनी बीजेपी जीते

वार्ड 5 पूनम कुमारी निर्दलीय जीतीं

वार्ड 6 - गोपाल सैनी, निर्दलीय जीते

वार्ड- 7 - चेतराम सैनी, बीजेपी जीते

वार्ड 8 - पूनम सतीजा, निर्दलीय जीतीं

वार्ड 9 - सचिन, निर्दलीय जीते

वार्ड 10 - पवन बठला- निर्दलीय जीते

वार्ड 11 - सुषमा बीजेपी जीती

वार्ड 12 - निखिल मांढैया बीजेपी जीते

वार्ड- 13 - संतोष निर्दलीय

वार्ड- 14 - निर्दलीय चंदन यादव जीते

वार्ड नं 16 - निर्दलीय मुकेश वर्मा जीते

वार्ड 17 - निर्दलीय सुचित्रा चांदना जीतीं









