NIA का वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान थाईलैंड से गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट पर भागा था विदेश

हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी हाथ लगी है. एसटीएफ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के मोस्ट वांटेड और हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर साहिल चौहान को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया है. केंद्रीय एजेंसियों की मदद से साहिल को थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया गया, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुग्राम और अंबाला STF की टीम ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है.

हरियाणा STF के आईजी (IG) सतीश बालान ने इस बड़ी गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि कुख्यात बदमाश साहिल चौहान विदेश में बैठकर भारत में अपना वर्चस्व कायम किए हुए था. वह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग (सुपारी हत्याएं) करवाता था. पुलिस के मुताबिक, यह अपराधी मुख्य रूप से गुरुग्राम के 'कौशल चौधरी गैंग' से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा उसके तार 'बंबीहा गैंग' से भी जुड़े हुए पाए गए हैं.

2024 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भागा था विदेश

मूल रूप से हरियाणा के अंबाला का रहने वाला साहिल चौहान पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 2024 में विदेश भाग गया था. उसने बेंगलुरु से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना पासपोर्ट बनवाया था. इसके बाद वह कई अलग-अलग देशों में छिपता रहा. हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों (Intelligence Agencies) को साहिल के थाईलैंड में छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली थी.

इंटरनेशनल ऑपरेशन के तहत हुई गिरफ्तारी

थाईलैंड में लोकेशन ट्रेस होने के बाद हरियाणा STF ने केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क साधा और इस कुख्यात अपराधी पर कड़ी नजर रखी गई. कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने उसे थाईलैंड में डिटेन (हिरासत में) किया और डिपोर्ट कर दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां STF ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया.

कोर्ट रूम में चलाई थी गोली, दर्ज हैं 16 संगीन मामले

आईजी सतीश बालान ने बताया कि साहिल ने 2016 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था. शुरुआत में वह ओपी राणा (OP Rana) गैंग से जुड़ा और छोटे-मोटे झगड़े करता था, लेकिन जल्द ही बड़े जघन्य अपराधों में शामिल हो गया. उस पर अब तक हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी के 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं. साहिल पर सबसे चर्चित मामला अदालत परिसर में मोनू राणा को गोली मारने का है. इस हमले में मोनू राणा अपाहिज हो गया था, जिसके बाद से ही साहिल फरार चल रहा था.

अब कोर्ट से रिमांड लेगी पुलिस

एसटीएफ की टीम आज कुख्यात बदमाश साहिल चौहान को जिला अदालत में पेश करेगी और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग करेगी. पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान इस इंटरनेशनल सिंडिकेट और विदेश से ऑपरेट हो रहे नेटवर्क को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.