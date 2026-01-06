हरियाणा के अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन की जानकारी पाकिस्तान को देने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी हनी ट्रैप की जाल में फंस कर सारी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे था. इनपुट के बाद उसकी सच्चाई सामने आई और आरोपी पकड़ा गया.

जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति के बारे में डीएसपी क्राइम वीरेंद्र कुमार ने बताया, "अंबाला पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति हमारे रक्षा क्षेत्र, विशेष रूप से वायुसेना के बारे में जानकारी दे रहा है. उससे पूछताछ करने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. उसे गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया. उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया, जिससे कई संदिग्ध चीजें सामने आईं.

एयरफोर्स स्टेशन पर ही काम करता था आरोपी

वीरेंद्र कुमार ने आगे बताया, "वह 2020 से सेना के ही क्षेत्र में ठेकेदार का काम करता था. वह वायुसेना स्टेशन पर मरम्मत का काम संभालता था. वह तस्वीरें ले रहा था या जानकारी दे रहा था... और जब मोबाइल फोन चेक किया गया तब पता लगा कि ये सारी चीजें वो कर रहा था."

हनी ट्रैप में फंसा था सुनील!

डीएसपी क्राइम ने आगे जानकारी दी कि सुनील किसी एक महिला के संपर्क में था, जो उससे जानकारी मांगती थी और वह उसे कुछ जानकारी देता था... उन्होंने कहा, "लड़की के नाम की पुष्टि अभी वहीं हो पाई है, कभी अनु कभी अन्वी बताई है लेकिन अभी असलियत नहीं बता सकते हैं. एएनआई के अनुसार, उसके डिवाइस के अनुसार, वह एक पड़ोसी देश को जानकारी भेजता था, जिसे हम शत्रु देश कह सकते हैं. लेकिन यह उसका बयान है. आगे की जांच हम करेंगे क्योंकि हमें खुद चीजों का विश्लेषण करना होगा."

#WATCH | Ambala, Haryana: On a man arrested for allegedly spying for Pakistan, DSP Crime Virendra Kumar says, "The Ambala police had information that a suspected man was providing information about our defence area, specifically the Air Force. When he was interrogated, a case was… pic.twitter.com/1skTJaZopu — ANI (@ANI) January 6, 2026

पुलिस ने बताया कौन है आरोपी

पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 'आरोपी सुनील उर्फ ​​सनी है और वह अंबाला का रहने वाला है. उसके पिता भारतीय रेलवे से सेवानिवृत्त हैं. वह विवाहित है और उसके दो बच्चे हैं. वह फिलहाल चार दिन की रिमांड पर है. जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए आगे क्या सामने आता है.'