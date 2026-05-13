Haryana Nikay Chunav Results: अंबाला में बीजेपी की अक्षिता सैनी जीतीं, उकलाना में निर्दलीय ने रीमा ने निकिता को हराया
Haryana Nikay Chunav 2026 के परिणाम आज आ रहे हैं. कई सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली है. उकलाना के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे.
हरियाणा के अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों के लिए बुधवार को मतगणना जारी है. हाल ही में हुए चुनाव में महापौर पद के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंद्वियों से अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हुई. अंबाला, पंचकूला व सोनीपत में महापौर व पार्षदों के लिए, रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष व पार्षदों के लिए और सांपला, धारूहेड़ा व उकलाना नगर समितियों में अध्यक्ष व पार्षदों के चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था.
बुधवार को जारी परिणामों के अनुसार, धारूहेड़ा में भाजपा के सत्यनारायण उर्फ अजय जांगरा ने निर्दलीय उम्मीदवार बाबू लाल को 6,236 मतों से हराया, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही.सांपला में भाजपा के प्रवीण ने निर्दलीय उम्मीदवार अंकित को 687 मतों से हराया.वहीं, उकलाना में भाजपा उम्मीदवार निकिता गोयल निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी से 2,806 मतों से हार गईं. वहीं अंबाला में अक्षिता सैनी ने जीत हासिल की.
आम आदमी पार्टी के राजेश कुमार तीसरे स्थान पर
तोहाना, झज्जर, राजौंद, ताराओरी, कनीना व सधौरा की नगर परिषदों और नगर समितियों में भी एक-एक वार्ड के लिए उपचुनाव हुए. आधिकारिक रुझानों के अनुसार, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों में भाजपा उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंद्वियों से अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं.
पंचकूला में महापौर पद के लिए भाजपा के श्यामलाल बंसल कांग्रेस की सुधा भारद्वाज से आगे चल रहे हैं जबकि आम आदमी पार्टी के राजेश कुमार तीसरे स्थान पर हैं.
सोनीपत में महापौर पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जैन अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के कमल दीवान से आगे हैं जबकि भारतीय जनवादी परिषद (आईएनएलडी) के आनंद कुमार तीसरे स्थान पर हैं. अंबाला व पंचकूला में 20-20 वार्डों और सोनीपत में 22 वार्डों के लिए मतदान हुआ था. वर्तमान में पंचकूला, अंबाला और सोनीपत के तीनों नगर निगमों में मौजूदा महापौर भाजपा से हैं.
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Source: IOCL