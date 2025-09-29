हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार (29 सितंबर) की सुबह सड़क हादसा हो गया. कुरुक्षेत्र-कैथल रोड पर तेज रफ्तार टाटा हैरियर और मारुति स्विफ्ट आमने-सामने से टकरा गईं. इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

बताया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए. आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों कारों की खिड़कियां काटकर अंदर बैठे 10 महिला-पुरुषों को बाहर निकाला.

10 में से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. मरने वाले सभी लोग मारुति स्विफ्ट कार में सवार थे, जो यमुनानगर के रहने वाले थे. ये सभी माता के दर्शन के लिए जा रहे थे. हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पांचों के शव को कब्जे में लेकर LNJP अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया.

कैथल से आ रहा था एक परिवार

कुरुक्षेत्र-कैथल रोड पर यह भीषण हादसा सोमवार सुबह 7.00 बजे के करीब हुआ. कैथल जिले के पबनावा गांव के पूर्व सरपंच रामपाल के भाई ऋषि अपनी पत्नी लीला, भाभी संतोष और रिश्तेदार परवीन टाटा की हैरियर गाड़ी में सवार होकर अंबाला जा रहे थे. दूसरी ओर यमुनानगर के नंबर HR 13F 3611 की मारुति स्विफट कार में 6 लोग सवार थे. कुरुक्षेत्र-कैथल रोड पर घराडसी गांव के पास यह हादसा हुआ.

मरने वाले सभी लोग स्विफ्ट में सवार थे

दोनों कारों की रफ्तार काफी तेज थी. टक्कर लगते ही दोनों कारों का आगे वाला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इसमें मारुति स्विफ्ट सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, छठे की भी हालत गंभीर है. उधर, टाटा हैरियर कार सवार सभी चार लोगों की हालत भी गंभीर है.

बताया गया कि टाटा हैरियर सवार ऋषि की पत्नी लीला का कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था. वह अन्य परिजनों के साथ पत्नी की दवाई लेने मुलाना अंबाला जा रहा था.

सभी मृतकों की हुई पहचान

मारुति स्विफ्ट कार सवार लोग यमुनानगर के बूबका क्षेत्र के रहने वाले थे. इनमें कार चालक प्रवीण पुत्र स्वराज वासी बूबका, पवन पुत्र बालकिशन, राजेन्द्र पुत्र बालकिशन, उर्मिला पत्नी पवन, सुमन पत्नी संजय शामिल है। इनके अलावा इन लोगों के साथ सवार 18 साल की युवती वंशिका गंभीर रूप से घायल है.

उधर, टाटा हैरियर सवार संतोष उमर (45) पत्नी धर्मपाल वासी पपनावा जाति रोड, लीला देवी (52) पत्नी ऋषिपाल, ऋषि पाल (55) पुत्र कर्म सिंह, प्रवीण (40) पुत्र जीता राम घायल हो गए.

ओवरटेक करते समय हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, स्विफ्ट कार में सवार 6 लोग ड्राइवर प्रवीण कुमार, पवन कुमार, भाई राजेन्द्र कुमार, पत्नी उर्मिला, महिला सुमन और 18 साल की लड़की वंशिका माता की दर्शन करने के लिए जा रहे थे. जैसे ही वे लोग कैथल-कुरुक्षेत्र रोड पर घराड़सी गांव के पास पहुंचे तो किसी व्हीकल को ओवरटेक करते समय कैथल की तरफ से आ रही हैरियर गाड़ी के साथ जोरदार टक्कर हो गई. इसमें दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए.