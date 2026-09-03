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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा में KMP एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 3 की मौत; 9 मजदूर घायल

हरियाणा में KMP एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 3 की मौत; 9 मजदूर घायल

सोनीपत में केएमपी एक्सप्रेसवे पर भयंकर हादसा हो गया. मजदूरों से भरी ईको कार ट्रक से भिड़ गयी, जिसमें तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गयी. 9 की हालत नाजुक है.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Updated at : 03 Sep 2026 11:52 AM (IST)
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हरियाणा के सोनीपत में खरखौदा क्षेत्र में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर भीषण सडक़ हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हो गए. हादसा गोपालपुर गांव की सीमा के पास हुआ, जहां मजदूरों से भरी ईको गाड़ी की एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ईको बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. 

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया.

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क्या है पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गांव बड़ेपुरा निवासी करीब 11 मजदूर और ईको चालक समेत 12 लोग झज्जर की ओर बाजरा काटने के लिए जा रहे थे. सुबह करीब पांच बजे उनकी ईको गाड़ी गोपालपुर गांव की सीमा के पास केएमपी एक्सप्रेसवे पर पहुंची. इसी दौरान कार की ट्रक से टक्कर हो गई. हादसे में ईको गाड़ी सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 

मृतकों में रामनरेश पुत्र रामचंद्र निवासी गांव बड़ेपुरा शामिल है. दो अन्य मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है. दो शवों को खरखौदा के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है, जबकि एक शव क्षतिग्रस्त ईको कार में फंसा हुआ था उसे बाहर मशक्कत से बाहर निकाला गया है.

ये हैं घायल 

हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान विवेक पुत्र प्रभुदयाल, छोटू पुत्र खुशहाली, हरिशंकर पुत्र नेतराम, खुशहाली, फातिलाल पुत्र बुद्धसिंह, महेंद्र पाल पुत्र रामसहाय, संजीव पुत्र रामपाल, प्रमोद पुत्र रामरती और नेवाराम के रूप में हुई है। सभी घायल गांव बड़ेपुरा, जिला पीलीभीत के रहने वाले बताए गए हैं.

हादसे के बाद घायलों को तत्काल खरखौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लाया गया. चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत गंभीर है और घायलों के बेहोशी की हालत में होने की जानकारी है.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने और ईको गाड़ी में फंसे शव को बाहर निकालने के लिए राहत कार्य शुरू किया गया. मशक्कत के बाद शव को निकाला गया. पुलिस ने शवों की पहचान कराने के साथ हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 11:52 AM (IST)
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