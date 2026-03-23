​'शालू को मार दिया', पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी का था प्लान, ऐन वक्त पर डगमगाई हिम्मत

Haryana Murder News: हरियाणा के कैथल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या करने की योजना बनाई थी. गिरफ्तार आरोपी अरुण ने पुलिस पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसने वारदात से पहले ही एक सुसाइड नोट लिख लिया था.

पुलिस के मुताबिक, अरुण ने अपनी पत्नी शालू का गला घोंटकर हत्या कर दी. पूछताछ में उसने बताया कि वारदात के दौरान उसकी पत्नी ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने तब तक गला दबाए रखा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं. घटना के बाद वह खुद भी जान देने का इरादा रखता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका.

आरोपी पूरी रात पत्नी के शव के पास बैठा रहा

बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी पूरी रात अपनी पत्नी के शव के पास बैठा रहा, जबकि उसके दोनों बच्चे उसी कमरे में सो रहे थे. अगली सुबह करीब 11 बजे, जब वह मानसिक रूप से टूट गया तो उसने सामने घर में मौजूद अपनी भाभी दामिनी को बताया कि "मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है. फिर वह घर से भाग गया और शहर में घूमता रहा.

पुलिस को मिला सुसाइड नोट

पुलिस ने मामले में एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले गहने चोरी के एक मामले में जेल जा चुका था और फिलहाल जमानत पर बाहर था. अब पत्नी की हत्या के मामले में उसे दोबारा जेल भेज दिया गया है. मामले की जांच कर रही सिटी पुलिस स्टेशन की एसएचओ गीता के मुताबिक, सुसाइड नोट में आरोपी ने लिखा कि वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन उसके मायके पक्ष के लगातार दखल से परेशान था.

इसी तनाव में उसने पहले पत्नी की हत्या और फिर खुदकुशी करने का फैसला लिया, हालांकि हत्या के बाद वह आत्महत्या नहीं कर सका. इस बीच मृतका शालू का अंतिम संस्कार बठिंडा में उसके मायके में किया गया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.