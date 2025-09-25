सोनीपत जिले के एक स्कूल में 5वीं कक्षा की 11 वर्षीय छात्रा को उसके होमवर्क पूरा न करने के कारण कथित रूप से अपमानजनक सजा दिए जाने पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. बच्ची को 50 उठक-बैठक कराई गई, क्लास और यूकेजी के बाहर की जगह साफ करवाई गई और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए छोटे बच्चों से ‘‘शेम शेम’’ चिल्लवाया गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कूल के प्रिंसिपल ने आगे से होमवर्क न पूरा करने पर छात्रा के बाल मुंडवाने की भी धमकी दी. इन घटनाओं से बच्ची को गंभीर मानसिक आघात पहुंचा, जिससे वह स्कूल नहीं जा सकी और उसे मनोवैज्ञानिक उपचार की जरूरत पड़ी.

बच्चों को मिले सुरक्षित वातावरण- आयोग

हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा, सदस्य (न्यायिक) कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पीठ ने 17 सितंबर के आदेश में कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में पढ़ाई का अधिकार है.

आयोग ने बताया कि हरियाणा के आदर्श वाक्य ‘‘बचपन बचाओ, शिक्षा अपनाओ’’ के अनुसार सभी स्कूलों और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को किसी भी प्रकार के मानसिक और शारीरिक शोषण से बचाएं.

आरोप साबित होने पर होगी कड़ी कार्रवाई

आयोग ने स्पष्ट किया कि अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सीधे संविधान के तहत बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा. विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत हर बच्चे को सम्मान और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार है.

आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना और जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता में पूर्ण आयोग ने मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच का आदेश दिया है. जांच में शिकायतकर्ता, स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकों, अन्य गवाहों और बच्ची का इलाज कर रहे मनोवैज्ञानिक के बयान दर्ज किए जाएंगे.

जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देने का निर्देश

इसके अलावा आयोग ने सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी को भी मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. आयोग का उद्देश्य है कि बच्चों के साथ किसी भी तरह का अपमानजनक व्यवहार रोका जाए और उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में पढ़ाई का अवसर मिले.