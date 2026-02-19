Haryana News: शादी के महज पांच महीने बाद एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें गर्भवती पत्नी की हत्या का आरोप उसके ही पति पर लगा है. हरियाणा के गुरुग्राम में एचडीएफसी बैंक में काम करने वाली 27 साल की लड़की मेहेक की हत्या उसके पति अंशुल धवन ने की, ऐसा पुलिस जांच में सामने आया है. आरोपी अंशुल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हरियाणा के हिसार जिले के सेक्टर-14 का रहने वाला बताया जा रहा है. यह घटना 15 फरवरी को हुई थी.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी ने मामले को लूट और हत्या का रूप देने की कोशिश की. घटना की रात करीब 11 बजे अंशुल ने पुलिस को फोन कर बताया कि झज्जर जिले के बादली इलाके के पास कुछ लुटेरों ने उसकी कार रोकी और उसकी पत्नी का गला काट दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पहसौर गांव के पास सड़क किनारे मेहेक का शव बरामद किया गया. लड़की का गला कटा हुआ था और शव सड़क पर पड़ा मिला. पहले इसे डकैती और हत्या का मामला मानकर केस दर्ज किया गया.

पुलिस को अंशुल पर शक हुआ

जांच के दौरान पुलिस को अंशुल की कहानी पर शक हुआ. वह कथित हमलावरों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे सका और बार-बार अपने बयान बदलता रहा. जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अंशुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस का कहना है कि घटना के दिन मेहेक अपने पिता के घर से लौट रही थी और रास्ते में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. अंशुल को शक था कि मेहेक का किसी और से संबंध है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.

हत्या को लूट का रूप देने की कोशिश की

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि अंशुल ने पहले कार के अंदर ही मेहेक का दम घोंटकर हत्या की. इसके बाद अपराध को छिपाने और लूट का रूप देने के लिए उसने कैंची से उसका गला काट दिया. पुलिस के मुताबिक, उंगलियों के निशान न लगें, इसके लिए आरोपी ने दस्ताने पहने हुए थे. हत्या के बाद उसने मेहेक के शव को कार से बाहर फेंक दिया और पूरी घटना को लुटेरों की करतूत दिखाने की कोशिश की.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति अंशुल धवन को गिरफ्तार कर लिया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है. इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है.