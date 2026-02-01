हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम: टोल प्लाजा पर पुलिस की मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में लगी गोली तो दूसरे का टूटा पैर

गुरुग्राम: टोल प्लाजा पर पुलिस की मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में लगी गोली तो दूसरे का टूटा पैर

Haryana News: गुरुग्राम टोल प्लाजा गोलीबारी मामले में हथियार बरामदगी के दौरान एक आरोपी पुलिस की गोली से घायल हुआ. हिरासत से भागने की कोशिश में दूसरा आरोपी गिरा और उसका पैर टूट गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 01 Feb 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

गुरुग्राम के घमरोज टोल प्लाजा पर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस कस्टडी के दौरान दो आरोपी घायल हो गए. जबकि तीसरे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार (30 जनवरी) को विनय, बॉबी और पवन नाम के तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने वारदात में इस्तेमाल की गई बंदूक छिपा रखी है. इसके बाद पुलिस टीम उन्हें हथियार बरामद करने के लिए गुरुग्राम के पुराने बहरामपुर गांव ले गई.

आरोपी विनय ने पुलिस पर चलाई गोली

पुलिस का कहना है कि इसी दौरान आरोपी विनय ने छिपाई गई बंदूक निकालकर पुलिस टीम पर गोली चला दी. यह गोली सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) मनमोहन की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. जिससे वह बाल-बाल बच गए. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें चली गोली विनय के दाहिने पैर में लग गई. घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार

इसी मामले में दूसरा आरोपी बॉबी को भोंडसी इलाके में ले जाया जा रहा था. पुलिस के मुताबिक बॉबी ने हिरासत से भागने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वह गिर पड़ा और उसके पैर की हड्डी टूट गई. उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि तीसरे आरोपी पवन को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया

बिना नंबर प्लेट की एसयूवी में सवार थे आरोपी

गौरतलब है कि पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी बिना नंबर प्लेट की एक एसयूवी में सवार थे. टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से उनकी कहासुनी हो गई थी. इसके बाद उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए और वहां गोलीबारी की थी. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है.

ये भी पढ़िए- बिहार: 31 साल बाद 1994 के पटोरी हत्याकांड में कोर्ट का आया फैसला, 5 लोगों को उम्रकैद की सजा

Published at : 01 Feb 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Gurugram News Toll Plaza HARYANA NEWS POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बारिश के साथ गिरेंगे ओले! यूपी- दिल्ली से राजस्थान तक IMD की चेतावनी, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट
बारिश के साथ गिरेंगे ओले! यूपी- दिल्ली से राजस्थान तक IMD की चेतावनी, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का विस्फोटक शतक
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
इंडिया
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: साध्वी का आश्रम... मौत का 'रहस्यलोक' ! | Crime News
Telangana News: मंदिर बना नशे का अड्डा? पुजारी करता था गांजे की सप्लाई | ABP News
Janhit With Chitra Tripathi: शरद पवार फिर चित! सुनेत्रा पवार के हाथ ‘पवार पावर’! | Sunetra Pawar
Gold-Silver New Price Today: सोने के नए दामों ने लोगों के उड़ाए होश !, डूबा लोगों का पैसा...
Sandeep Chaudhary: बजट 2026 से आम आदमी के फायदे और नुक्सान | Seedha Sawal on Budget
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बारिश के साथ गिरेंगे ओले! यूपी- दिल्ली से राजस्थान तक IMD की चेतावनी, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट
बारिश के साथ गिरेंगे ओले! यूपी- दिल्ली से राजस्थान तक IMD की चेतावनी, जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का विस्फोटक शतक
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
इंडिया
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
शिक्षा
बेहद ही सख्ती के साथ होगी बिहार बोर्ड की परीक्षा, एक मिनट की देरी भी पड़ेगी भारी; पढ़ लें गाइडलाइन्स
बेहद ही सख्ती के साथ होगी बिहार बोर्ड की परीक्षा, एक मिनट की देरी भी पड़ेगी भारी; पढ़ लें गाइडलाइन्स
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान पहुंचा भारतीय शख्स, पहचान बताने पर जमकर हुई खातिरदारी, वीडियो देख तारीफ करने लगे यूजर्स
पाकिस्तान पहुंचा भारतीय शख्स, पहचान बताने पर जमकर हुई खातिरदारी, वीडियो देख तारीफ करने लगे यूजर्स
जनरल नॉलेज
Silver Price Crash: एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट
एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget