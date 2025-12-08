हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल, इमरजेंसी और OPD सेवाओं पर असर, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?
Haryana Doctors Strike: हड़ताल के तहत राज्यभर में लगभग 3000 डॉक्टर्स दो दिन के सामूहिक कैजुअल लीव पर चले गए हैं. स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि हमने कई जगहों से डॉक्टर्स तैनात किए हैं.
हरियाणा में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार (8 दिसंबर) को राज्य के सरकारी डॉक्टरों ने दो दिन हड़ताल शुरू की है. इससे OPD और इमरजेंसी सेवाओं समेत कई जगहों पर असर पड़ रहा है. हड़ताल के तहत राज्यभर में लगभग 3000 डॉक्टर्स दो दिन के सामूहिक कैजुअल लीव पर चले गए हैं.
राज्य सरकार ने कहा है कि डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. जिससे मरीजों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत NHM, आयुष्मान विभाग के डॉक्टरों की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं. मेडिकल कॉलेजों से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है, जबकि निजी चिकित्सकों को भी हायर किया गया है.
सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने रखी ये मांग
हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की मांग है कि राज्य सरकार सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति सीधे न करे, बल्कि जो डॉक्टर पहले से भर्ती हैं, उन्हीं में से पदोन्नति करके सभी SMO की पोस्ट भरी जाएं.
वहीं डॉक्टरों की मांग है कि पदोन्नति के लिए सरकार ने एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम पर 2024 में सहमति दी है और इसे लागू किया जाना चाहिए. हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो बुधवार से वे बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे.
हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि हमने कई जगहों से डॉक्टर्स तैनात किए हैं. NHM और आयुष्मान भारत के कंसल्टेंट हायर किए हैं. कहीं भी ऐसा नहीं है कि ओपीडी या इमरजेंसी सर्विस नहीं चल रही हैं. डॉक्टरों की हड़ताल पर कहा कि उन्होंने दो दिन के लिए हड़ताल के लिए कहा है.
उन्होंने आगे बताया कि उनकी काफी सारी मांगे हैं. सरकार ने उनकी कई मांगे मानी भी हैं. जो मांगे मान सकते थे. हम लोग मान चुके हैं. बाकी मांगों पर चर्चा हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार पर भी काफी दबाव है. हम कितनी मांगे मान सकते हैं जो हमारे हाथ में हैं. जल्द ही हम लोग डॉक्टरों से बात करेंगे. अगर हम नतीजे पर पहुंचते हैं तो बहुत ही जल्द ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी.
